Förskollärare till Mejeriets förskola
2026-01-08
Är du en engagerad förskollärare som vill bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg omsorg, utveckling och lärande för våra barn? Välkommen med din ansökan till oss på Mejeriets förskola!Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som förskollärare hos oss på Mejeriets förskola blir du en del av ett trevligt och engagerat arbetslag. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en välkomnande förskola och erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för våra barn. Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna där mycket av vår grundläggande samsyn utgår ifrån våra gemensamma fördjupningstillfällen som vi har varje vecka. I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi processinriktat utifrån ett gemensamt årshjul, där barnens lärande och pedagogernas förhållningssätt är en viktig grund i vår verksamhet. Vi tror därför att du som söker trivs med att tillsammans med dina kollegor driva det pedagogiska arbetet framåt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
• leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• ansvara för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvecklas
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• arbeta för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, genom att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
• erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande
• arbeta och dokumentera i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Förskolan Mejeriet är relativt nybyggd och startade i september 2018 och ligger i botten av ett hyreshus vid nybyggda Mejeritorget på norr, precis vid Svampen. På Mejeriet finns fyra avdelningar, gul, blå, grön och röd. Idag har vi två avdelningar med yngre och två avdelningar med äldre barn. Vi har en stor gård och nära till parker och skog. På avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare, och i verksamheten finns även finskspråkig kompetens.
Vi har ett tillagningskök där vår kock lagar all mat från grunden. Maten lagas av ekologiska och närodlade produkter i så stor utsträckning som möjligt, och serveras i vår gemensamma matsal.
Du läsa mer om vår förskola på: orebro.se/mejerietsforskola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i din roll och har en god förståelse för hur andra människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du tar ansvar för, och är aktiv i undervisningen och den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Att inspirera barnen och fånga upp deras intressen och bygga vidare på det i din undervisning ser du som en självklarhet. Det är viktigt att du dels genom gott samarbete med barn, kollegor och vårdnadshavare, dels genom ett organiserat arbetssätt kan hantera de förändringar som sker dagligen och i stort på förskolan.
Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
• erfarenhet av arbete som förskollärare
• utbildning i eller erfarenhet av Vägledande samspel (ICDP)
• erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
• erfarenhet av ett projektinriktat arbetssättTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 januari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande!
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9672987