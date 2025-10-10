Förskollärare till Måå förskola
2025-10-10
Vill du vara med och utveckla framtidens förskola i centrala Fjärås? Hos oss får du kombinera pedagogiskt utvecklingsarbete med glädje, reflektion och lek i en inspirerande miljö på Måå förskola.
Rollen som förskollärare hos oss
Varje barn ska känna trygghet, bli respekterad samt bli lyssnad på och ha goda möjligheter till inflytande. Därför är glädje, positiv energi och hög kvalitet i utbildningen viktigt för oss. Ditt arbetssätt ska präglas av reflektion av den egna praktiken och vikten av systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för att synliggöra barns och pedagogers lärande.
I din roll som förskollärare hos oss ingår du i arbetslag/team och har ett övergripande ansvar för utbildningen. Tillsammans med kollegor planerar, genomför, utvärderar och analyserar du regelbundet arbetet. Som förskollärare har du också övergripande ansvar för dokumentation av utbildningen och varje barns utveckling samt övrig information till vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-10-10Profil
Ditt förhållningssätt är flexibelt och utgår från barns behov, utveckling och intressen. Du är uppdragsmedveten, har god kännedom om läroplanen och arbetar aktivt med den genom att leda, reflektera och utveckla undervisningen. Du trivs med utvecklingsarbete.
Du tar ansvar för att skapa goda relationer och har ett medvetet förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Då är förmågan att samarbeta, arbeta självständigt och ta initiativ viktigt. Du är öppen för förändringar och flexibel för andras tankar och idéer. Du är en person som arbetar för att inkludera alla på förskolan. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad förskollärare.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet och kunskap inom relationell pedagogik.
Läs gärna mer om oss på Måå förskola
Ligger i centrala Fjärås med plats för 80 barn. Förskolan har fyra avdelningar som är organiserade 1-3 år, 3-5 år. Förskolan har en härlig utemiljö med flera gårdar som inbjuder till varierande lek och lärande.https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/maa-forskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid till och med 3 juli 2026 med tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 26 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Maria Franzén, rektor 0300-835343
9552009