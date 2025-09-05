Förskollärare till Lyngfjälls förskola
Kungsbacka Kommun / Förskollärarjobb / Kungsbacka
2025-09-05
Rollen som förskollärare hos oss
I denna roll bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra.
Tillsammans med dina kollegor förväntas du såväl planera och genomföra, som att analysera och utvärdera verksamheten utifrån skolans styrdokument.
Uppdraget som förskollärare innebär att du tillsammans med arbetslaget ansvarar för att följa läroplansuppdraget, ansvara för att planera undervisningssituationer och dokumentera dina reflektioner som grund för ett aktivt SKA-arbetet inom förskolan.Publiceringsdatum2025-09-05Profil
Du är positiv, flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt. Du har ett reflekterande förhållningssätt och är lyhörd för barnens behov. Tillsammans med närmaste kollegor kommer du att planera, genomföra, analysera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Ditt bemötande är professionellt mot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du delar gärna med dig av tidigare lärdomar och lyckade idéer. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad förskollärare.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta som förskollärare.
Läs gärna mer om oss
Lyngfjälls förskola består av fyra barngrupper: Blåsippan, Vitsippan, Krokus och Tussilago. Under dagen delas barnen in i mindre, fasta sammanhang för att skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande. Förskolan är organiserad i team där varje team leds av en förskollärare, vilket främjar samarbete och pedagogisk utveckling. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och har ett särskilt naturrum där barnen får möjlighet att utforska och uppleva naturens mångfald på ett konkret och lustfyllt sätt.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 21 september.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Otto Bergman, rektor 0300-835639
