Förskollärare till Lovisebergs förskola
Norrköpings kommun / Förskollärarjobb / Norrköping Visa alla förskollärarjobb i Norrköping
2025-09-19
Vill du vara med och driva Lovisebergs förskola framåt? Är du positiv, nyfiken och vill arbeta för en likvärdig utbildning? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Svärtinge förskolor består av fem förskolor som alla har naturen runt knuten. Vi är ett rektorsteam som tillsammans med alla våra medarbetare arbetar för en likvärdig utbildning där relationellt förhållningssätt och barnens bästa står i fokus. Alla barn har rätt till en utbildning där deras röst hörs och lyssnas till och där pedagogerna jobbar nära barnen. Vi utgår ifrån att alla är lika viktiga och att vi är starka tillsammans. Svärtinge förskolor har en gemensam vision som vi jobbar utifrån för att utveckla vår utbildning och undervisning:
Svärtinge förskolor är barnens arena. Förskolor som i alla sammanhang utgår ifrån barnens bästa för att skapa en rolig och lärorik utbildning. En utbildning som ligger till grund för att barnen ska möta sin omvärld som solidariska och demokratiska medborgare. Vi tar ansvar i vår profession för att utvecklas tillsammans. Vi har en välkomnande atmosfär med glädje, engagemang och trygghet. Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer, har en hög tillit och tilltro till varandras kompetens, till vårdnadshavare och barnens förmågor. Tillsammans skapar vi framtiden!
Lovisebergs förskola är belägen i övre Svärtinge (Svärtinge skogsbacke) och består av fyra avdelningar, fördelade på två våningar. Vi möter barnen i 1-5 års grupper.
Lovisebergs förskola präglas av engagemang att skapa barnens arena. Vi har fokus på att barnen får mötas i mindre grupper under dagen, att barnen får erövra kunskap och erfarenhet på ett lustfyllt och utforskande sätt, känna sig trygga och ha roligt på förskolan. Vi jobbar aktivt för att skapa delaktighet, inflytande och tillit både för barn och pedagoger på hela förskolan. Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument samt förskolans prioriterade mål. Du planerar, genomför och utvecklar förskolans utbildning tillsammans med arbetslaget.
Du organiserar och strukturerar undervisningen så att barnen får inflytande och möjlighet att lära på ett lustfyllt och utforskande sätt.
Du har tillsammans med kollegor och rektor ansvar för att verka för ett gott arbetsklimat och ett professionellt förhållningssätt som skapar arbetsglädje och främjar måluppfyllelse.
Du driver de pedagogiska frågorna framåt. Du utvärderar, analyserar och reflekterar kring ditt, arbetslagets och enhetens arbete och bidrar aktivt till enhetens systematiska kvalitetsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som är trygg i dig själv och i ditt uppdrag som förskollärare.
Du har erfarenhet av arbete med barn i förskolans verksamhet och med barn i behov anpassning, där du arbetar aktivt för att öka deras tilltro till deras förmåga.
Du har goda kunskaper om förskolans styrdokument och inom dokumentation för att leda utvecklingsarbetet på avdelningen framåt.
Du är självgående och vill bidra med din kunskap. Du är trygg i att möta barnet utifrån dess förutsättningar och strävar efter att skapa tillgängliga lärmiljöer tillsammans med kollegor.
Som person är du engagerad, lyhörd och en lagspelare som strävar efter att skapa positiva upplevelser för barnen och dina kollegor.
Du har lätt för att skapa och utveckla goda relationer och förmedlar muntlig och skriftlig information på ett tydligt sätt som anpassas till mottagaren.
Du behåller ett lugnt och positivt förhållningssätt även i stressiga situationer. Du är nytänkande och kan coacha samt stötta dina kollegor för att alla ska utvecklas och nå sin fulla potential.
Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och erfarenhet av att dokumentera digitalt.
Hos oss blir du en viktig del i ett engagerat arbetslag där vi tillsammans utvecklar en verksamhet som är lustfylld och vilar på ett engagerat förhållningssätt till läroplan för förskolan, forskning och beprövad erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: December 2025/januari 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 oktober
Kontakt: Rektor Jenny Ohlander, 011-155438, jenny.ohlander@norrkoping.se
.
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
