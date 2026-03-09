Förskollärare till Linköpings kommun
2026-03-09
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.I Linköpings kommun söker vi alltid efter nya förskollärare som vill förstärka våra verksamheter. Hos oss är du med och främjar barnens utveckling och lärande i deras resa som växande medborgare. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Din arbetsplats
Som förskollärare i Linköpings kommun är du med och formar framtiden för våra barn. I förskolan ger vi barnen trygghet, lär dem upptäcka världen och hjälper dem att växa. I vårt uppdrag tar vi tillvara på barnens idéer, tankar och intressen för att få dem att vara delaktiga i undervisningen. Vi har ett gemensamt arbetssätt för dokumentation i hela kommunen vilket möjliggör att vi kan följa varje barn samtidigt som administrationsmängden hålls nere.
Förskolorna i Linköpings kommun har ett gemensamt skolutvecklingsarbete där alla våra förskolor bidrar till utveckling av undervisningen. Vi jobbar bland annat med att utveckla miljöerna i förskolan så de stimulerar barnens fantasi och lärande. Barnens språkutveckling är ett prioriterat mål inom förskolan där olika gemensamma insatser görs. Förskolorna jobbar bland annat med det språkutvecklande arbetet och språkrika lärmiljöer. Detta är en långsiktig satsning i Linköpings kommun där medarbetarna erbjuds fortbildning inom området kontinuerligt.
Vi söker nu förskollärare till områdena Brokind (Melskogsvägen 32), Valkebo 1, Ljungsbro 2, Skäggetorp 1 o 2. Du kan i denna annons visa intresse för ett visst område eller samtliga. Om du har några frågor om förskoleområdena är du välkommen att kontakta rektor i respektive område. Om du har några frågor om denna rekryteringsprocess är du välkommen att kontakta HR-konsult.
Du som söker
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation, har examensbevis från en förskollärarutbildning eller är i slutet av din utbildning till förskollärare. Det är ett krav att du har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt.
Till vissa av våra verksamheter är kollektivtrafiken begränsad och det krävs då att du har körkort och tillgång till bil. Flera av verksamheterna har dock goda möjligheter till kollektivtrafik så du är välkommen att söka även om du inte har det.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult så får du hjälp att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ref. nr: 16838
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
