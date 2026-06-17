Förskollärare till Linblommans Förskola
Letsbo Hedsta Föräldrakooperativ / Förskollärarjobb / Ljusdal Visa alla förskollärarjobb i Ljusdal
2026-06-17
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Linblommans Förskola är ett väletablerat föräldrakooperativ som startades 1992. Vi har ett glatt och stabilt arbetslag som trivs i våra fina lokaler med storskogen utanför knuten. Vår kokerska tillagar all mat från grunden av närproducerade råvaror. Vi söker en förskollärare som kan vara med och utveckla vår verksamhet. Anställningen avser 75-100% enligt överenskommelse. Vi ser den härliga utemiljön som en stor resurs och en hel del av verksamheten bedrivs ute året runt så vi hoppas att även du trivs utomhus. Vi önskar att du har erfarenhet, är flexibel och beredd att delta i olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga CV samt personligt brev. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: linblommanletsbo@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollelärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsbo Hedsta Föräldrakooperativ
Letsbo Larsabacken 5 (visa karta
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827 95 TALLÅSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linblommans Förskola Jobbnummer
9969046