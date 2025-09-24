Förskollärare till Lillskogens förskola
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vi startar upp en ny förskola i Duved och söker nu engagerade medarbetare.
Förskolan kommer att heta Lillskogens förskola och ligger centralt i Duveds by. Lillskogen blir en åtta- avdelningsförskola med plats för cirka 140 barn. Vi har valt att organisera förskolan i fyra tvillingavdelningar, där varje tvilling arbetar som ett storarbetslag och delar upp sig i mindre grupper under dagen. För att främja samarbete och utveckling mellan tvillingarna kommer vi att arbeta med olika funktioner, såsom ateljépedagog, litteracitetpedagog och utepedagog. Vi lägger stor vikt vid samarbete och vill skapa en robust organisation som är lösningsfokuserad och alltid har barnets bästa i centrum.
Förskolorna i Duved har tagit ställning för ett positivt arbetsklimat där vi sprider arbetsglädje till varandra. Vi vill ha roligt på jobbet och nu behöver vi dig! Vår ambition är att förskolan ska vara en plats som både barn och vuxna längtar till. Vi värdesätter att du har ett tydligt och tryggt självledarskap och att du tar ansvar för att leda utbildningen och undervisningen i barngruppen tillsammans med dina kollegor under hela dagen. Förskolorna i Duved har även tagit ställning för ett projekterande arbetssätt där våra erbjudanden och mötesplatser binds ihop i processer. Vi vuxna lyssnar till det barnen uttrycker och deras intressen, och bygger tillsammans med dem ett meningsfullt innehåll utifrån läroplanens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. Vi använder oss av nyfikenhetsfrågor/fördjupningsfrågor för att skapa en rödtråd i det vi erbjuder barnen hela dagen.
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete med och för barnen. Du får både enskild och gemensam tid för systematiskt kvalitetsarbete, och tillsammans med ditt arbetslag leder du planering, dokumentation, reflektion samt analyserar och följer upp ert gemensamma arbete. I dina arbetsuppgifter ingår även att aktivt delta i arbetsplatsträffar, områdesmöten och möten med vårdnadshavare.
Varmt välkommen med din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
* Du är legitimerad förskollärare eller har ansökt om legitimation som förskollärare.
Som person arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du kan anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du håller dig à jour inom din profession och expertområde och trendspanar.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Utdrag ur belastningsregistret skall inlämnas innan tjänsten kan tillträdas. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
