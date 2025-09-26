Förskollärare till Lärlingens förskola
Jönköpings kommun / Förskollärarjobb / Jönköping Visa alla förskollärarjobb i Jönköping
2025-09-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker dig, en nyfiken förskollärare som vill upptäcka världen tillsammans med barnen och bli vår nya kollega på Lärlingens förskola.
Vi arbetar med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö för att främja barns bästa möjligheter till lärande i utbildningen. Böcker och högläsning har stort utrymme på alla våra förskolor. Vi värnar en medveten undervisning och omsorg utifrån styrdokument, vetenskapligt förhållningsätt och beprövad erfarenhet. Tillsammans för barnens bästa.
Ditt undervisningsuppdrag består av att tillsammans med arbetslaget utforma, leda och utveckla förskolans utbildning där alla barn har lika rätt till utveckling och lärande. Detta görs med utgångspunkt i förskolans styrdokument. Du är med och skapar tillitsfulla relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor samt bidrar till ett gott klimat för både barn och vuxna på vår förskola. Arbetet hos oss ger många möjligheter till ett inspirerande och utvecklande arbetssätt där alla barn känner delaktighet och får ett reellt inflytande i arbetssätt och verksamhetens innehåll. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll både enskilt och tillsammans med arbetslaget i nära samarbete med språkpedagog, förstelärare, specialpedagog, förskollärare med utökat utvecklingsansvar och ledning.
Välkommen till oss
Lärglädje hela vägen - genom gemenskap, engagemang och nytänkande! Det är ledorden och visionen för Lärlingens förskola.
Lärlingens förskola är en av fyra förskolor som tillhör Smedbyns förskoleområde. I nuläget består Lärlingens förskola utav en avdelning som heter Älgen. Här är barnen är 3-5 år.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet/forskolor-a-o/majgatans-forskolahttps://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är legitimerad förskollärare och förankrad i förskolans uppdrag och dess styrdokument. Har du ännu inte fått din legitimation eller är i slutet av din utbildning är du givetvis också välkommen att söka.
Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har tillitsfulla relationer, god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete som förskollärare. Fortsättningsvis är du nyfiken på barns lärande och har undervisningsuppdraget i fokus. Du arbetar aktivt för att erbjuda barnen en utbildning där det finns utrymme för samverkan, barns delaktighet och allas lika värde. Att bidra till att barnen får en trygg och rolig vardag med många inslag av undervisning med styrdokumenten som grund samt förmåga att systematiskt följa barnens utveckling och lärande.
Stor vikt läggs vid ett positivt synsätt, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Bra att veta
Anställningen är ett vikariat från 260107 till 260630.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som förskollärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Jenny Bernhardsson 036-103118 Jobbnummer
9527442