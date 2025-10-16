Förskollärare till Lambohov 1 förskolor
2025-10-16
Sök tjänsten som förskollärare i Lambohov 1 förskolor och bli en del av vårt område med stark gemenskap och med barnet i fokus. Du får det övergripande pedagogiska ansvaret och leder arbetet mot en utbildning där värdegrunden, lyhördhet och barns språkutveckling är prioriterade. Vi har ett starkt kollegialt samarbete och ett närvarande ledarskap som stöttar dig i din roll.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Din arbetsplats
Välkommen till Förskolor Lambohov 1!
Vi består av 4 stycken förskolor i varierande storlek: Utsädesgatan 60 och 120 i Lambohov samt Pilspetsvägen och Källtorpsvägen i Slaka. Tillsammans arbetar vi för att dagen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik för varje barn.
Vi strävar efter att alla barn ska känna glädje av att gå till förskolan där barnen är i fokus och ett lustfyllt lärande präglar varje dag. Hos oss är värdegrunden, bemötandet, närvaro och lyhördhet centrala hörnstenar. Detta genomsyrar vårt arbete, från det närvarande ledarskapet av våra biträdande rektorer till hur vi aktivt arbetar med att vara lyhörda i barnens lek och utforskande.
Vi har ett starkt samarbete mellan förskolorna där vi har tillgång till stödfunktioner såsom administratörer, vaktmästare, förste förskolllärare och specialpedagog.
Vi strävar efter en utbildning som präglas av ett språkutvecklande förhållningssätt där vi i mötet med barnet på ett medvetet sätt tar tillvara på varje tillfälle under dagen som en möjlighet att ge språklig stimulans. Fokusområde för 25/26 är att på olika sätt stärka barnets förmåga att berätta. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har förskollärarlegitimation. I andra hand söker vi dig med examensbevis från en förskollärarutbildning. Alternativt är du i slutet av din utbildning till förskollärare.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt. Det är meriterande om du har jobbat minst ett år i läroplansstyrd förskola där du jobbat med planering och undervisning utifrån läroplanen.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16072
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
