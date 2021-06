Förskollärare till Kungsörs förskolor - Kungsörs kommun - Förskollärarjobb i Kungsör

Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 800 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.2021-07-01I Kungsör finns åtta förskolor som bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till de börjar i förskoleklass.Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barn möjlighet att utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet och trivsel för både barn och vårdnadshavare är ett viktigt uppdrag för förskolan.Personlig utveckling i professionen är viktig för oss. Vi är en arbetsgivare som erbjuder enskild och gemensam reflektionstid samt uppmuntrar och ger plats för vidare högskolestudier. Varje år anordnas fem kompetensutvecklingsdagar. Vi har en hög andel utbildade förskollärare (mellan 60-70%) och en egen specialpedagog som enbart arbetar mot förskolan Vi har ett tillåtande klimat där arbetsmetoder prövas, utvärderas och utvecklas kontinuerligt.Som förskollärare är du väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Du har, tillsammans med dina kollegor, ett särskilt ansvar för att läroplanens mål och intentioner uppfylls och att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Vi värdesätter ett förhållningssätt som präglas av lyhörda pedagoger som utgår från barns erfarenheter och intressen. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att utforma undervisningen utifrån barns förutsättningar och behov. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och utvecklar utbildningen på förskolan.För det här arbetet behöver du ha förskollärarexamen alternativ lärarexamen mot de tidigare åldrarna med inriktning mot förskolan. För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation. Du är väl förankrad i läroplanen och känner till styrdokumenten och dess innehåll. Du har kunskaper om barns utveckling och lärande. Ditt förhållningssätt stämmer överens med förskolans grundläggande värderingar. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder digitala verktyg. Det är meriterande om du har kunskaper i andra språk, naturvetenskap, matematik, specialpedagogik eller utomhuspedagogik. Som person är du lyhörd, kommunikativ, flexibel och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Dina personliga egenskaper är väldigt viktiga för vår organisations framgång, därför kommer stor vikt läggas vid dem.Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Ansökningar som inkommer under juli, behandlas i augusti. Vid eventuella frågor om din ansökan, kontakta Cecilia Larsson.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-10-31