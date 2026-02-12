Förskollärare till Kullerbyttans förskola
Förskollärare till Kullerbyttans förskola
Vill du arbeta på en liten förskola där barnets bästa står i fokus? Är du dessutom intresserad av barngymnastik och redo att vara en nyckelperson i att forma en ny verksamhet i Trelleborg? Då är du välkommen att arbeta hos oss på Kullerbyttans förskola.
Vi söker en engagerad och erfaren förskollärare med ett intresse för barngymnastik till vår förskola med inriktning på barns hälsa och rörelse. På Kullerbyttans Förskola värderar vi trygghet, glädje, hälsa och språk högt, och vi söker dig som delar dessa värderingar och är redo att skapa en inspirerande miljö för våra små äventyrare.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Vi söker därför en förskollärare som vill och kan driva och fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och ledning.
Det viktigaste i ditt uppdrag är att:
Det viktigaste för oss är att du verkligen älskar ditt jobb som förskollärare och att du kan erbjuda barnen värme och trygghet.
Information om tjänsten:
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare med en inledande provanställning på 6 månader.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen:
Kullerbyttan är en relativt nyöppnad förskola med plats för högst 45 barn. Nu har vi fått in 37 barn och söker därför efter ytterligare en förskollärare.
Vi har olika samlingsrum men även flera gemensamma rum som t.ex. gympasal, ateljé, vattenrum, konstruktionsrum och ett litet bibliotek mm, där barnens lek och lärande kan få stort utrymme och där deras nyfikenhet och fantasi får stå i centrum. Vi kommer varje vecka att kunna erbjuda barnen gymnastik och rörelsepass.
Vi kommer att ha gemensamma teman på förskolan men kommer även att arbeta med olika projekt utifrån barnens intresse och behov.
Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation genom TYRA appen.
Vi har en rymlig inhägnad gård med två separata lekplatser, vilket möjliggör aktiviteter som passar både små och stora barn. Utemiljön och närheten till stora grönområden erbjuder många möjligheter till varierad lek och utforskande.
Vi kommer att lägga stor vikt på det språkutvecklande arbetet.
Kullerbyttans förskola kommer att ha öppet mellan 06.00-17.00 och arbetstiderna kommer att variera. Förskolan strävar efter att skapa en arbetsmiljö där barnens lek och lärande står i fokus.
Vi vill ha roligt när vi arbetar och strävar efter en god stämning och laganda där allas insatser är lika viktiga varje dag. Vi försöker skapa en atmosfär där barn, vårdnadshavare, personal och ledning alla känner sig värdefulla. Tänket "Allt ska vara möjligt" ska genomsyra förskolans förhållningssätt.
På Kullerbyttans förskola tycker vi att lek, lärande och glädje är viktiga komponenter i barnens vardag
Vad erbjuder vi dig:
Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats där vi sätter barnen i fokus och aktivt arbetar med att förhålla oss och reflektera kring barnets behov och barnets bästa. Möjligheten att få vara med och påverka utformningen, strukturen och undervisningen på förskolan. Samt möjligheter till ett kollegialt lärande och utvecklande erfarenhetsutbyte. Detta kommer att ske bland annat genom schemalagd utvecklingstid i arbetslaget, individuell utvecklingstid och förskollärarforum.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då det ingår i ditt uppdrag att lära barnen att tala korrekt svenska, kommunicera med vårdnadshavare samt kunna arbeta med dokumentation. Det faller naturligt för dig att skapa tillitsfulla relationer och du möter andra på ett respektfullt sätt. Din drivkraft är att på bästa sätt vara delaktig och bidra till barnens bästa förskola. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är legitimerad förskollärare.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
God kännedom om förskolans styrdokument samt hur dessa appliceras i verksamheten.
Meriterande:
Du har flera års erfarenhet från arbete som förskollärare i förskoleverksamhet.
Erfarenhet av barngymnastik eller barnträning.
FlerspråkigÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval vilket gör att vi kan komma att kalla till intervju under ansökningstidens gång.
Välkommen till Kullerbyttans förskola - där varje dag är en ny möjlighet till lek, lärande och glädje!
Inför intervjun hos oss vill vi att du tar med en färdig planering för ett arbetsområde samt en aktivitet som du själv har planerat, genomfört och dokumenterat.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
