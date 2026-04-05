Förskollärare till Kronans förskola
2026-04-05
Publiceringsdatum2026-04-05Om företaget
Kronans förskola ligger i Torvalla, Östersunds kommun. Här möts du av ett varmt och engagerat gäng pedagoger bestående av både förskollärare och barnskötare. Vi trivs tillsammans och känner stolthet över vår förskola.
Hos oss arbetar du i en förskola med fyra avdelningar där vi idag har åldersblandade grupper. Vår utemiljö, med närhet till skog och natur, ger rika möjligheter till utforskande, lek och lärande tillsammans med barnen. Dessutom har vi tillgång till både skidspår och skridskoplan. Vi har även ett eget bibliotek där barnen kan upptäcka böcker, läsa och låna med sig tillbaka till avdelningarna.
Vi har ett nära samarbete med Skogsgårdens förskola, vilket skapar goda möjligheter till kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling.
Vår förskola är rolig, trygg, lärorik och likvärdig för alla barn.
Här står språk och lek i centrum. Det är barnens frågor, intressen, nyfikenhet och engagemang som visar oss vägen i vårt gemensamma utforskande. Vi tror på ett lustfyllt lärande där varje barn växer och utvecklas i sin egen takt.
Vi vet att lärande tar tid. Därför stannar vi upp, är närvarande och ger barnen tid att prova om och om igen. Genom lek, samtal och omsorg bygger vi trygga relationer och stärker barnens ordförråd. Vi skapar miljöer som väcker fantasi, samspel och upptäckarglädje.
Hos oss känner alla barn tillhörighet. Det vi erbjuder i förskolan ska vara tillgängligt för alla - inte lika för alla, men anpassat så att varje barn får det stöd de behöver för att kunna vara delaktiga, känna tillhörighet och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla barn och vårdnadshavare känner tillit till förskolan och hur vi agerar och reagerar om något har hänt.
Vi söker dig!
Vi söker dig som vill ta vara på det som redan fungerar bra hos oss, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och driver vår utveckling framåt. Du har ett starkt engagemang för ditt yrke som du gärna delar med dig av. Med ett tryggt ledarskap och god pedagogisk insikt arbetar du självständigt, men trivs lika bra i ett arbetslag där vi tillsammans skapar en trygg, rolig, lärorik och likvärdig förskola.
Vi tror att du är nyfiken - både på barnen och på dina kollegor. Du sätter mötet med barnet i centrum och ser värdet i att stanna upp, lyssna och utforska tillsammans. Du ställer frågor, reflekterar och är genuint intresserad av hur andra tänker.
Du har en helhetssyn på barnets utveckling och en vilja att fortsätta utvecklas och utmanas i dina pedagogiska tankar. Du är flexibel och anpassar ditt arbetssätt efter barnens behov, alltid med barnets bästa i fokus.
Vanliga arbetsuppgifter
Arbeta för att varje barn känner trygghet, tillhörighet och delaktighet.
Planera och genomföra målstyrda processer som inspirerar till utveckling och lärande, samtidigt som de stimulerar och utmanar barnens intresse och nyfikenhet.
Skapa meningsfulla lärmöjligheter utifrån barnens behov och intressen, så att varje barn får utvecklas utifrån sina egna förmågor och förutsättningar.
Din kompetens
Krav
Utbildad och legitimerad förskollärare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Goda kunskaper om förskolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet
Tidigare erfarenhet inom förskolan.
God datorvana, samt arbete med digitala system, ex Unikum, Tempus, Teams Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
Rapsvägen 84 (visa karta
)
831 75 ÖSTERSUND Kontakt
Jessica Bergman jessica.bergman@ostersund.se Jobbnummer
