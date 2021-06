Förskollärare till Kristineberg - Lycksele kommun - Förskollärarjobb i Lycksele

Lycksele kommun / Förskollärarjobb / Lycksele2021-06-29OM JOBBETNu söker vi en förskollärare till förskoleklass och förskolan Guldgruvan i Kristineberg.Vill du ha ett roligt och utvecklande arbete? Som förskollärare hos oss har du ett övergripande ansvar för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten utifrån gällande läroplan. Kristinebergs förskoleklass och förskolan Guldgruvan ligger i byn Kristineberg cirka 7 mil norr om Lycksele. Skolenheten har ett mycket nära samarbete mellan förskolan, fritidshem och skolan F-3 då alla verksamheter ligger i samma hus. Denna förskollärartjänst är kombinerad mellan förskoleklass och förskolan. I den lilla barn och elev-gruppen får du möjlighet att jobba med en mindre barngrupp och ha ett nära samarbete med övrig personal på enheten. Du har även stor frihet i att lägga upp arbetet utifrån barn och elevgruppens bästa.DIN PROFILVi tror på rätt kompetens på rätt plats.Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga och ett yrkesprofessionellt förhållningssätt. Du kan leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas och har höga förväntningar på både dig själv, barn, elever och kollegor. Du har struktur och ordning i ditt arbetssätt och har förmågan att arbeta självständigt. Det är även viktigt att du har god problemlösningsförmåga och att du kan ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar.KRAVLegitimerad förskollärareTjänsten omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.VI ERBJUDER DIGI Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitét och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se broschyr: http://www.sebroschyr.se/lyckselekommun/WebView/ OM ANSTÄLLNINGENVaraktighet: Vikariat under läsåret 2021/2022 som eventuellt kan bli en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.Omfattning: 100 % eller enligt överenskommelse.Tillträde: 2021-08-16 eller enligt överenskommelse.Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som förskollärare hos oss?Varmt välkommen med din ansökan märkt med senast 2021-08-01. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-29Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Lycksele kommun5837354