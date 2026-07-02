Förskollärare till Kramfors kommun
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kramfors Visa alla förskollärarjobb i Kramfors
2026-07-02
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu förskollärare till Limsta förskola i centrala Kramfors och förskollärare till olika förskolor i kusten området.
Arbetet som förskollärare i Kramfors kommun innebär att du ingår i ett arbetslag som arbetar tätt tillsammans. Du är en viktig kugge i att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten, med fokus på det livslånga lärandet. Alla förskolor i Kramfors arbetar med ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån förskolans styrdokument.
På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns en uttalad, accepterad och tydlig plattform från politisk nämnd till verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och utbildad förskollärare eller lärare mot tidigare åldrar med inriktning förskola. Du ska kunna arbeta självständigt och i arbetslag.
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. Varierad arbetstid förekommer, vilket innefattar både öppningar och stängningar på förskolan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
Under veckorna 29 -31 är svarsmöjligheterna begränsade. Frågor hänvisas till e-post och besvaras sporadiskt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Tomas Kvassman tomas.kvassman@kramfors.se 0612-810684 Jobbnummer
9989334