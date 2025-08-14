Förskollärare till Kobergsgatan 32
Göteborgs Stads förskoleförvaltning ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 360 kommunala förskolor. Förvaltningen har cirka 7000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla en trygg och lärorik förskola för alla barn.
Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.
Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/f%C3%B6rskolef%C3%B6rvaltningen-g%C3%B6teborgs-stadPubliceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Med ditt pedagogiska ledarskap planerar, genomför, dokumenterar och analyserar du verksamheten utifrån förskolans läroplan. Vi lägger stor vikt vid att bygga goda relationer både med barnen, dina kollegor och vårdnadshavarna och du är en trygg och ansvarstagande förebild som bidrar till en positiv atmosfär. Genom ditt arbete säkerställer du att varje barn känner sig sett och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö där deras behov alltid står i centrum.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn ska få den bästa starten i livet och få äga sin dag i förskolan. Är du en passionerad förskollärare som brinner för att arbeta med barns utveckling och lärande? Vill du vara en del av ett arbetslag som värdesätter samarbete, kreativitet och kontinuerlig utveckling?
Då kan du vara den vi söker till vår förskola. Du som söker vet att förskollärare är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att tillsammans i ett nära samarbete med dina kollegor varje dag ge barnen en lärande miljö som vilar på demokratiska värderingar. Detta är vårt mål och vi på Kobergsgatans utvecklar vi just nu våra lärmiljöer, här kan du bidra!
Du kommer att mötas av en tydlig struktur med en närvarande rektor och ett transparant ledarskap. Koberg är en liten två avdelnings förskola, som ligger i Strömmensberg med bra kommunikationer med spårvagn eller buss, på Bullerbyn går de yngsta barnen och på Villekulla de äldsta. På vår förskola vill vi att alla ska mötas av en välkomnande och tillåtande atmosfär.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation enligt Skollagen. Du har en stark förmåga att planera, genomföra, dokumentera och analysera pedagogisk verksamhet enligt förskolans läroplan. Du har också en god förståelse för och förmåga att arbeta utifrån förskolans styrdokument, värdegrund och mot förskoleförvaltningens gemensamma mål. Dessutom har du en naturlig förmåga att leda både barn och vuxna.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en utmärkt förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, kollegor, vårdnadshavare och andra du möter. Du är ansvarstagande, har gott självledarskap och kan skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Vi ser även att du har förmåga att vara en god förebild, både för barn och vuxna.
Vidare har du god digital kompetens och kan använda digitala verktyg som datorer, iPads och dokumentationssystem för pedagogiskt arbete.
Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor. Mentorn ingår i en central grupp och har som uppgift att bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv hos oss. Du ser möjligheter där andra ser hinder och tar lärdom av motgångar i syfte att du och verksamheten ska utvecklas. Du har ett professionellt förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor. Som person är du engagerad, lyhörd och tar egna initiativ. Arbetet ställer krav på en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra med arbetsglädje och kreativitet i såväl ditt arbetslag som i verksamheten. Att reflektera, analysera, dokumentera och följa upp det pedagogiska arbetet ser du som självklart såväl enskilt som i arbetslaget.
Välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Rektor Andriette Enger 031 3656026
