Vi söker en förskollärare till Klätterträdets förskola i Norra Svartbyn under vår kollegas tjänstledighet från oktober till mars 2026.
Klätterträdet är en liten förskola med två avdelningar och den ligger på Svartbyleden mitt emot Svartbygården (gamla skolan). Det är bra bussförbindelser till oss.
Förskolan har stor gård och nära till skog och grönområden. Vi har tillgång till bibliotek i Svartbygården och där kan vi även nyttja lokaler för rörelselek.
Maten tillagas i vårt eget kök.
Barngrupperna är åldersblandade 1-5 år och vi arbetar med tema i tvärgrupper som är åldersindelade. Det här verksamhetsåret har vi valt att prioritera teknik och språkutveckling i vårt tema.
Vi söker dig som har ansvarskänsla, god samarbetsförmåga är flexibel och kreativ.
Intyg om utbildning och ett utdrag ur belastningsregistret krävs.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: inger.lundqvist@mimers-brunn.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mimers Vittjärv AB (org.nr 556722-6062)
Vittjärvsvägen 27 (visa karta)
961 96  BODEN

Kontakt
Rektor
Inger Lundqvist
inger.lundqvist@mimers-brunn.se

Jobbnummer
9536025

