Förskollärare till Klätterträdets förskola
Mimers Vittjärv AB / Förskollärarjobb / Boden Visa alla förskollärarjobb i Boden
Vi söker en förskollärare till Klätterträdets förskola i Norra Svartbyn under vår kollegas tjänstledighet från oktober till mars 2026.
Klätterträdet är en liten förskola med två avdelningar och den ligger på Svartbyleden mitt emot Svartbygården (gamla skolan). Det är bra bussförbindelser till oss.
Förskolan har stor gård och nära till skog och grönområden. Vi har tillgång till bibliotek i Svartbygården och där kan vi även nyttja lokaler för rörelselek.
Maten tillagas i vårt eget kök.
Barngrupperna är åldersblandade 1-5 år och vi arbetar med tema i tvärgrupper som är åldersindelade. Det här verksamhetsåret har vi valt att prioritera teknik och språkutveckling i vårt tema.
Vi söker dig som har ansvarskänsla, god samarbetsförmåga är flexibel och kreativ.
Intyg om utbildning och ett utdrag ur belastningsregistret krävs.
Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med rekryteringssajter eller liknande vid denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: inger.lundqvist@mimers-brunn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mimers Vittjärv AB
(org.nr 556722-6062)
Vittjärvsvägen 27 (visa karta
)
961 96 BODEN Kontakt
Rektor
Inger Lundqvist inger.lundqvist@mimers-brunn.se Jobbnummer
9536025