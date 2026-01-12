Förskollärare till Kideus förskola
2026-01-12
Kideus är en fri förskola som ligger på Campusområdet i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och Teknikens hus. Här erbjuder vi barnen en trygg, kreativ och utforskande miljö.
Vi har fem avdelningar på vår förskola med inriktning engelska, teknik och natur som inriktning. Vår förskola sätter barnens upptäckande, leklust och experimenterande i fokus och vi strävar efter att ge barnen en rolig och stimulerande miljö oavsett ålder eller bakgrund.
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du är professionell och vill vara med och bidra med dina kompetenser för att utveckla verksamheten vidare.
Du har ett positivt förhållningssätt och kan självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med att utveckla förskolan utifrån läroplanens mål. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med bra sammanhållning. För oss är det viktigt att vi bryr oss om, och tar hand om varandra, och vi samarbetar även mellan avdelningarna. Vi har en välplanerad verksamhet som dokumenteras, analyseras och utvärderas löpande i digital form. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för barnens lärande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: ansokan@kideus.se
Detta är ett heltidsjobb.
Kideus AB (org.nr 556782-9782), http://www.kideus.se
Universitetsvägen 10A
974 41 LULEÅ
