Förskollärare till Katrinelundsskolan
2025-08-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252003 Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en förskollärare till Katrinelundsskolan. I tjänsten som förskollärare arbetar du tillsammans med en grundskollärare och en grundlärare i fritidshem i en av våra årskurs ett.
Du kommer att vara med i undervisningen under skoldagen och i fritidshemmet före och efter skoltid. Som förskollärare bidrar du med strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 1 samt för fritidshemmet. Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete med elever eller barn med komplexa stödbehov. Du ska ha god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har också god kunskap i didaktik och pedagogik och förmåga att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Du har förmåga att utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar verksamheteten. Samtidigt har du en god vana av, och arbetar därför effektivt och med god kännedom med relevanta, digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Om arbetsplatsen
Välkommen till Katrinelundsskolan, Sveriges största resursskola - en unik möjlighet att vara med och skapa tillgänglighet på riktigt! I Malmö Stad satsar vi på att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever, och nu har du chansen att bli en del av den nya resursskolorganisationen som startar i augusti 2025. Vi startar fem nya resursskolor för elever med omfattande behov av specialiserat och varaktigt särskilt stöd - och den största av dem, Katrinelundsskolan, söker nu nya medarbetare. Katrinelundsskolan kommer att byggas upp genom sammanslagning av Kommunikationsskolan, Rönnens Resursskola och de centrala kommungemensamma undervisningsgrupperna.
Här får du möjligheten att vara med och skapa en helt ny organisation tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor. Det är en spännande resa där vi tillsammans skapar en tillgänglig lärmiljö som står på en solid grund av kvalitet, kunskap och förtroende. Vi söker engagerade och kompetenta medarbetare som delar vår vision om att skapa en lärmiljö där varje elev har möjlighet att växa och utvecklas. Här ställs höga krav på att arbeta aktivt för att säkerställa en tillgänglig och anpassad undervisning för alla elever. Om du brinner för att göra skillnad och har förmågan att anpassa ditt bemötande efter elevernas individuella behov, då har du det som krävs. Vår värdegrund är tydlig och bygger på förtroende, kvalitet och kunskap - värderingar som vi alla står bakom och som genomsyrar vårt arbete varje dag. Vill du vara med och skapa något stort? Bli en del av vår skola och var med och utveckla Sveriges största resursskola från grunden!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
