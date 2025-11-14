Förskollärare till Kastanjens förskola
2025-11-14
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Vi erbjuder:
• dig som är legitimerad förskollärare en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år
• Kirunakortet som är ett busskort som möjliggör resande och arbetspendlande inom hela kommunen till en förmånlig årlig avgift
• möjlighet till en rik fritid
Arbetsuppgifter
Nu söker vi förskollärare till Kastanjens förskola.
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på förskolan. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har en god samarbetsförmåga och är självständig, initiativrik och målinriktad. En positiv inställning är en förutsättning. Du har intresse för att utveckla nya arbetsmetoder samt sprida kunskaper och erfarenheter till kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar examensbevis och legitimation till din ansökan, samt annan information du anser vara viktig.
Vi lägger stor vikt vid att alla pedagoger bidrar till barnens språkutveckling, därför är goda kunskaper i svenska språket ett krav i såväl tal som skrift.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
