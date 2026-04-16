Förskollärare till Kärnekulla förskola
2026-04-16
Vill du arbeta på en förskola där relationer, tillit och barns möjligheter till lärande står i centrum? Då kan Kärnekulla förskola vara rätt plats för dig.
Kärnekulla förskola är Habo kommuns nyaste förskola med plats för 120 barn uppdelade på 6 avdelningar. Vi arbetar i spår med barn i åldrarna 1-5 år och hos oss möts barn, vårdnadshavare och medarbetare i en verksamhet som präglas av engagemang, respekt och tilltro till varje individs förmåga.
3 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-16

Arbetsuppgifter
På Kärnekulla förskola arbetar vi inkluderande och strävar efter att erbjuda tillgängliga och välkomnande lärmiljöer. För oss är det en självklarhet att undervisningen utformas så att alla barn ges förutsättningar att känna trygghet, vara delaktiga och lyckas utifrån sina egna behov.
Som förskollärare på Kärnekulla förskola ansvarar du, tillsammans med kollegor, för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla undervisningen i enlighet med förskolans styrdokument.
Samarbete med kollegor samt en god och förtroendefull dialog med vårdnadshavare är en självklar del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med ett positivt synsätt och en grundläggande tro på människors vilja och förmåga. Du ser värdet i goda relationer och förstår att samspel mellan barn, vårdnadshavare och kollegor är avgörande för en trygg och utvecklande utbildning. Ditt engagemang, din pedagogiska skicklighet och din nyfikenhet på nya utmaningar tar du med dig in i undervisningen varje dag.
Du är;
* är legitimerad förskollärare
* har ett positivt förhållningssätt
* värdesätter relationer och ser dem som en grund för lärande och utveckling
* är en engagerad och skicklig lärare som vill utveckla undervisningen
* trivs med samarbete och är öppen för nya utmaningar
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-331". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611), https://habokommun.se/Barn--utbildning/forskola/Forskolor/karnekulla-forskola/
566 24 HABO

Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Jenny Syrén Järn jenny.jarn@habokommun.se 036-4428225 Jobbnummer
