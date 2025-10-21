Förskollärare till Karlsro förskola
Halmstads Kommun / Förskollärarjobb / Halmstad Visa alla förskollärarjobb i Halmstad
2025-10-21
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Karlsro förskola ligger i ett lugnt och naturskönt område och har en stor härlig utegård som gynnar rörelse och gemenskap. Vi är en förskola med tre avdelningar med barn i åldersspannet 1-5 år där vi arbetar mycket gemensamt i tvärgrupper och lägger stor vikt vid samarbete och att skapa goda relationer med alla barn på förskolan. Som ett övergripande förhållningssätt för vårt temainriktade arbetssätt tar vi stöd av konceptet "Tio goda vanor" (Hjärnberikad.se) som ger oss redskap för att främja en god hjärnhälsa. Dessa tio goda vanor finns med oss i vårt vardagliga arbete tillsammans med barnen men också för oss pedagoger i vår arbetsmiljö. Med vårt fokus på att främja hälsa, lek och lärande erbjuder vi barnen en stimulerande utomhusvistelse där vi följer barns lärprocesser. I vårt arbete med barnen vill vi väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi värdesätter en utmanande, tillåtande miljö, där lärandet sker genom glädje och delaktighet. Lärandet sker under hela dagen där leken har stor betydelse. För oss är det viktigt att barnen i samspel med andra utvecklas till hänsynsfulla individer. Vi ser våra olikheter som en tillgång för varandra och strävar efter att alla ska få bli sitt bästa jag varje dag.
Vad du ska göra
Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Som förskollärare vet du att barn kan, och du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och tillsammans med dig som en viktig medupptäckare.
Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år och tillsammans med övriga i arbetslaget planera, dokumentera, genomföra och utvärdera förskolans verksamhet. Du skall arbeta för att arbetet sker i enighet med målen i läroplanen samt ansvara för att arbetet genomförs så att barnen ges förutsättningar för utvecklig och lärande. Som förskollärare skall du utgå från barns intresse, erfarenheter, behov och åsikter. Du ska ta ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du skall ansvara för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheten så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål. Du skall bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten.
Vem du är
Vi söker en förskollärare som är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig, lyhörd och kan anpassa dig efter barnens behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt.
Dina erfarenheter
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Förskola Kontakt
Susanne Elveroth Aronsson 0720856891 Jobbnummer
9568027