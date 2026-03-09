Förskollärare till Kalknäs förskola
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Förskollärarjobb / Sollefteå Visa alla förskollärarjobb i Sollefteå
2026-03-09
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun.
Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro!
Förskolan Blåklockan är integrerad i Kalknäs skola, cirka 3 mil sydost om Sollefteå i naturskön och lantlig miljö.
Blåklockans förskola omfattar en avdelning med cirka 10-15 barn i åldrarna 1-5 år. I samma byggnad finns även en grundskola inrymd för årskurs F-6 samt ett fritidshem. Sedan 1992 då skolan om- och tillbyggdes finns även en matsal, ett eget tillagningskök samt en gymnastiksal under samma tak.
Vi har en stor utegård med många valmöjligheter. Här finns bland annat; skridskobana, skidspår, fotbollsplan samt skog där barnen får leka. I närheten av förskolan finns även en badplats.
Utevistelsen är en mycket viktig del här hos oss och vi är ute dagligen oavsett väder. På Blåklockan vill vi att alla barn ska känna sig sedda och vi jobbar utifrån varje barns förmågor och nivå.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi förskollärare till Kalknäs förskola.
På Kalknäs förskola står barnens intresse och utveckling i fokus. Vi har en hög tilltro till barnets egen kompetens och stimulerar och utmanar dem i riktning mot läroplanens mål. Arbetet innebär att du tillsammans med barnen utforskar, upptäcker, argumenterar och lär i vardagen.
Arbetet innebär att organisera, planera och leda pedagogisk verksamhet i förskolan medutgångspunkt i nationella och lokala styrdokument. Tillsammans med kollegor ansvarar du som förskollärare för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
Du får ta ett stort ansvar och med det kommer också goda möjligheter till att få vara med och påverka verksamhetens utveckling.
Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du som väntar på din lärarlegitimation är också välkommen att söka.
Annan pedagogisk utbildning är meriterande.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är engagerad, positiv, lyhörd och nytänkande.
Vi ser även att du är ansvarsfull och tydlig i din kommunikation.
Du har en vilja att utvecklas tillsammans med dina kollegor och är intresserad av ny kunskap och forskning inom förskolans område.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor
Elenore Danielsson elenore.danielsson@utb.solleftea.se 0620-68 20 57 Jobbnummer
9785238