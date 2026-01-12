Förskollärare till Idyllen och Zodiaken
2026-01-12
Vi utökar vårt team och söker nu 2 förskollärare, 1 till Idyllen och en till Zodiaken. Båda förskolorna är en del av Tivoli Förskolor AB.
Vi erbjuder dig möjligheten som förskollärare att tillsammans med rektor leda, påverka och vara delaktig i pågående utvecklingsprocess.
Om förskolan Idyllen:
Idyllen erbjuder en lantlig förskola ute på landet, med skog och natur i närheten samt en stor inbjudande gård som erbjuder goda förutsättningar till rörelse och lek. Vi är en mellanstor förskola med ca 35 barn, stora rymliga lokaler, fördelade på avdelningarna; Solrosen, Vitsipporna och Tussilago. På Idyllen har vi en egen kock som tillagar dagens måltider. På Idyllen tror vi på det kompetenta barnet där vi erbjuder barnen olika verktyg och redskap i att utvecklas i sitt lärande, allt utifrån barnens behov, intresse och förutsättningar. Vi erbjuder flera mötesplatser, både inne och ute, där undervisning sker i den mindre gruppen, där fokus ligger på att barnen får prova och utforska enskilt, tillsammans och med stöd av medforskande pedagoger. På Idyllen ska alla mötas av glädje, engagemang och professionalism.
Vår vision är att barnen ska erbjudas en rolig, trygg, inkluderande och likvärdig utbildning med lek, utveckling och värdegrund i fokus! Varje barn ska känna glädje och meningsfullhet på vår förskola.
Om förskolan Zodiaken:
Zodiaken är den lilla förskolan som tror på det kompetenta barnet och vill erbjuda barn verktyg att lyckas i deras lärande. Detta ges genom att varje barn får tid och utrymme att utforska i en miljö som ska kännas trygg för dem. Alla ska känna sig väl bemötta hos oss. Vi erbjuder en undervisning där lärandet sker i det egna beprövandet och utforskandet, i mindre grupper där varje barn blir sedd och hörd. Zodiaken erbjuder en god grund för livslångt lärande och framtida utbildning.
Alla barn har rätt till utbildning där deras bästa alltid ska beaktas främst. Vi tar inspiration från Reggio Emilia filosofin som är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete. Filosofin står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov som utgångspunkt. Pedagogerna på Zodiaken är medskapande och söker kunskap tillsammans med barnen.
Vår vision är att varje barn ska känna glädje och meningsfullhet på vår förskola. Den lilla förskolan som ger stora möjligheter att utvecklas genom leken i mindre sammanhang med engagerad och kompetent personal. Förskolan ska verka som en trygg mötesplats där barn ges möjlighet att upptäcka och lära både enskilt och i samspel med andra, i en lärmiljö som är inbjudande och anpassad efter barnets intresse och behov.
Om organisationen - Tivoli förskolor:
Vi är en förskolekoncern som driver ett antal förskolor i Stockholm, Solna, Håbo, Västerås, Bålsta, Sollentuna och Täby, där vi strävar efter en trygg miljö för de många barn våra fantastiska medarbetare ansvarar för varje dag.
Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande, skapar ett klimat där barnen känner sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Via mail
E-post: rektor@forskolanidyllen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idyllen AB
(org.nr 559153-6064)
Harakers skola 1 (visa karta
)
726 91 SKULTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förskolan Idyllen Kontakt
Rektor
Caroline Söderqvist Kumlin rektor@forskolanidyllen.se 0721851351 Jobbnummer
9678851