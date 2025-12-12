Förskollärare till Hulta förskola
2025-12-12
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker en förskollärare för ett tidsbegränsat uppdrag till Hulta förskola!
Hulta förskola är beläget i ett villaområde med närhet till naturen. Hos oss får barnen möjlighet att närstudera ekologin och utveckla ekologisk litteracitet. Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling och biologisk mångfald bl a genom växter och djur i vårt atrium.
Tillsammans med övriga kollegor ska du ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Du ska vara väl förtrogen med och insatt i förskolans styrdokument. Tillsammans med dina kollegor delar du det övergripande ansvaret för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten.
Vi formar en verksamhet med ett medforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen och nyfikenhet och där all undervisning sker på ett lekfullt sätt. Du möter varje barn, vårdnadshavare och kollega med respekt och ödmjukhet.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en förskollärarlegitimation. Annan person som innehar pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kan vara aktuell men då för en visstidsanställning.
Du ska kunna kommunicera och samarbeta med kollegor, barn, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke.
För att kunna arbeta hos oss krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret, vilket är ett lagstadgat krav. Du kan läsa mer om detta och ansöka om utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Användning av digitala verktyg är naturligt i vardagen, både för dig och barnen och vi förutsätter därmed att du har adekvat digital kompetens.
Då du arbetar med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att främja och synliggöra alla barns utveckling och lärande i den pedagogiska praktiken förutsätter vi att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av pedagogisk arbete.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Förskola Kontakt
Rektor
Anette Sandén anette.sanden@edu.ronneby.se 0757617318 Jobbnummer
9641678