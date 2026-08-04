Förskollärare till Holmängens förskola
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2026-08-04
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Vi har en kollega som ska börja studera och söker nu legitimerad förskollärare till Holmängens förskola för vikariat. Holmängens förskola är en nybyggd förskola i samma byggnad som Holmängenskolan. Förskolan består av fyra avdelningar och har plats för ca 90 barn.
Vi har en pedagogisk atmosfär där vi utgår från en scaffoldning stöttande undervisningsmiljö och där barnen möts av pedagoger som ser till deras bästa för att främja utveckling och lärande. För oss är det viktigt att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Hos oss är den pedagogiska relationen en nyckel till lärande - där varje barn blir sett, lyssnat på och mött utifrån sina behov. Vi värdesätter förskollärare som är närvarande, lyhörda och engagerade i varje barns utveckling. Som förskollärare är du en närvarande pedagog som skapar trygghet, nyfikenhet och lust att lära varje dag.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla utbildningen i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Du skapar förutsättningar för barnens utveckling, lärande och välbefinnande genom ett medvetet pedagogiskt arbete där undervisning, lek och omsorg bildar en helhet.
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med en förskollärare och en barnskötare. Vi ser samtidigt hela förskolan som ett gemensamt arbetslag där samarbete, flexibilitet och ett gemensamt ansvar för alla barn är en självklar del av uppdraget. Tillsammans skapar vi en trygg, utvecklande och lärorik miljö för barnen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och väl insatt i förskolans läroplan och uppdrag. Du har ett starkt engagemang för barns utveckling och lärande och ser relationer som en grund för pedagogisk kvalitet.
Som person är du trygg, ansvarstagande och initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en närvarande och reflekterande pedagog som bidrar till utveckling av undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet. Vi värdesätter att du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter i samarbete över avdelningsgränserna och tar ett gemensamt ansvar för hela förskolans verksamhet.Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat tom den 11 juni 2027
Omfattning: 100%
Tillträde: 260901 eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Innan anställning ska giltigt utdrag ur belastningsregister uppvisas.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
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Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Barn och utbildningsförvaltningen, Holmängens förskola Kontakt
Rektor
Therese Larsson therese.larsson@vanersborg.se 0521-722534 Jobbnummer
10020465