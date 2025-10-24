Förskollärare till Hoks förskola
2025-10-24
Om arbetsplatsen
Välkommen att söka till Hoks förskola som ligger i den lilla tätorten Hok i Vaggeryds kommun. Förskolan har två avdelningar och arbetar i storarbetslag. Under dagen delas barnen in i mindre grupper. Vi i Vaggeryds kommun strävar efter att vara en plats för möjligheter; formad med tanke och omtanke. Genom att låta lusten vara drivkraften och där glädjen smittar vill vi låta idéer bli verklighet. På Svenarums förskola strävar vi efter att låta arbetet genomsyras av en starkt värdebaserad praktik och reflektions- och delningskultur. Vi bygger vår utbildning, på för oss viktiga värden där "tillsammansheten" får ligga till grund för en positiv tro på framtiden.
Samtliga förskolor i Vaggeryds kommun arbetar nära ReMida, som är en pedagogisk verksamhet och ett center för spillmaterial. ReMidas filosofi utgår från att materialet blir pedagogiskt i barnens händer och där kreativitet och hållbar framtid alltid ställs i relation till det som erbjuds. ReMida är för oss också en arena för kollegialt lärande där pedagoger möts i olika nätverk.
Vår idé om utbildning bygger vi på den pedagogiska plattform som förskolorna i Vaggeryds kommun har gemensamt. Förutom denna gemensamma plattform utgår samtliga förskolor från ett språkutvecklande förhållningssätt som utvecklingsområde där leken har stor betydelse.
Arbetsuppgifter
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter i att vara med och bidra till barns utveckling och lärande. Hoks förskola arbetar med projekt som utgångspunkt i enhetens gemensamma tema: "Hållbar framtid-NU- i vår lilla stad". Genom detta vill vi utmana barnen och oss pedagoger i att erfara handlingskompetens. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns inflytande och läroprocesser; enskilt och i grupp. Verktygen hjälper dig också att ta ut riktningen för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Arbetet med pedagogisk dokumentation utgör en självklar och viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och i vår verksamhetsutveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Du är trygg, engagerad och mån om att genom dialog göra barnen delaktiga i sina lärprocesser. Du har en god förmåga att skapa relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett intresse för pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och erfarenhet av detta är meriterande.
Övrigt
I enlighet med Skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret före anställning. Beställ gärna detta i samband med din ansökan då polisens handläggningstid är ca 2 veckor.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor förskoleenhet 1
Charlotte Sandberg charlotte.sandberg@vaggeryd.se 0393-67 85 11 Jobbnummer
9572033