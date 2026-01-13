Förskollärare till Herresta förskolor
Järfälla kommun, Herresta förskolor / Förskollärarjobb / Järfälla Visa alla förskollärarjobb i Järfälla
2026-01-13
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Herresta förskolor i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Herresta förskolor består av fyra förskolor, Barken, Draken, Parkvägen och Viggen. Alla förskolorna är centralt belägna i den växande och pulserande Barkarbystaden. Våra förskolor är integrerade i flerfamiljshus, har egna gårdar och samtidigt nära tillgång till naturen.
Vi arbetar utifrån en tydlig vision: att vara en enhet där du som pedagog får vara med och påverka, utvecklas och växa i ditt pedagogiska ledarskap. Hos oss blir du en viktig del av ett professionellt och framtidsinriktat arbetslag.
Nu söker vi en förskollärare till Barkens förskola, som från den 9 mars 2026 kommer bestå av fyra avdelningar samt en Öppen förskoleverksamhet på nederplan. Här får du möjlighet att vara med och bidra till att forma verksamhetens samarbete mellan de två verksamheterna.
På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat och med fokus på språkutvecklande arbetssätt. Flera i personalgruppen är utbildade i TAKK (tecken som stöd) och Före Bornholm. Vilket ger oss goda förutsättningar att stötta varje barns språkliga och kommunikativa utveckling.
Vill du arbeta i en miljö där engagemang, utveckling och barnets bästa står i centrum? Då kan Herresta förskolor vara helt rätt plats för dig.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Vi söker en förskollärare som vill vara med och vidareutveckla en verksamhet med kollegor.
Hos oss får du en central roll i arbetet med att skapa en trygg, utmanande och inspirerande verksamhet. Tillsammans med ditt arbetslag kommunicerar och samarbetar du för att bygga pedagogiska miljöer som stimulerar barnens utveckling, nyfikenhet och lust att lära. Vi utgår alltid från varje barns unika förutsättningar och arbetar målinriktat utifrån läroplanens intentioner.
Som förskollärare organiserar du arbetet med ett helhetsperspektiv där undervisningen systematiskt följs upp, dokumenteras och analyseras för att säkerställa hög kvalitet. Du reflekterar kontinuerligt både självständigt och tillsammans med kollegor och håller dig uppdaterad om forskning och omvärldsfaktorer som kan berika undervisningen och utveckla verksamheten.
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och inspirerande ledare. Du trivs i en miljö där förändring ses som en möjlighet och där du dagligen möter olika människor med professionalism och värme. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor är avgörande, liksom din vilja att bidra till en inkluderande kultur byggd på respekt, positivitet och höga förväntningar.
Vi erbjuder dig:
• Arbete i en utvecklingsinriktad organisation.
• Fyra planerings/utvecklingsdagar per läsår.
• Schemalagd planerings och reflektionstid varje vecka
• Arbetskläder
• Friskvårdsersättning samt andra förmåner.
• Arbetstidsförkortning i samband med storhelger och arbetsbefriade klämdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Ledarskap: är en pedagogisk ledare för arbetslaget som leder, motiverar, skapar delaktighet och förutsättningar för ett kollegialt lärande.
• Relationsskapande: Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Tar kontakt med barn och vårdnadshavare och kan bygga upp och upprätthålla en trygg relation
• Strukturerad: planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
• Kulturell medvetenhet: Förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Medveten om hur de egna värderingarna påverkar och styr ditt sätt att agera och reagera. Kvalifikationer
* Högskoleexamen
* Förskollärarlegitimation
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
* Utbildning i Före Bornholm
* Utbildning i TAKK
• Erfarenhet av utomhuspedagogik eller lärande för hållbar utveckling
I Järfälla Kommun kan du utveckla dig själv och dina kunskaper och kompetenser via interna kurser och kompetensutveckling för att ta dig längre i din karriär, det kan vara allt ifrån nätverk, utbildningssatsningar, föreläsningar, arbetsmiljöutbildningar, planerings- och utvecklingsdagar. De flesta av våra skolor och förskolor ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken så det är lätt och smidigt att ta sig till och från arbetet. Som anställd i Järfälla Kommun får du tillgång till olika förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning dag innan röd dag samt ledig på klämdagar utifrån verksamhetens behov.
Till din hjälp i det pedagogiska arbetet finns bland annat ett kommunövergripande resursteam, Järfälla barn- och elevhälsa med förskole-och skolstöd bestående av bland annat specialpedagog och psykolog samt Järfälla Språkcentrum där kommunens modersmålsundervisning och mottagande av nyanlända elever är organiserat.
På våra förskolor arbetar människor med olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder och för oss är det viktigt att ta vara på allas kompetenser.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Herresta förskolor Kontakt
Tf. Rektor
Carina Haking carina.haking@jarfalla.se +46858022882 Jobbnummer
9681112