Förskollärare till Hermodsdalsparkens förskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö
2025-09-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Om arbetsplatsen
Hermodsdalsparkens förskola är en nybyggd förskola sedan mars 2024 och ligger i det mångkulturella området Hermodsdal. Förskolan har två plan med rymliga lokaler och en härlig utemiljö. På bottenplan finns sex avdelningar och gemensamma miljöer som vattenleksrum och ateljé. På plan två finns ytterligare fyra avdelningar samt flera gemensamma miljöer i form av ateljé, bibliotek och pedagogiskt kök. Utemiljön består av gräs, hårdgjord yta och skydd för sol och vind och inspirerar till lek och lärande för alla barn. Förskolan ligger intill ett stort grönområde i direkt anslutning till Hermodsdalsparken med två trevliga lekparker. Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla vår förskola. Våra barn talar olika modersmål vilket gör att de har behov av en språkstark förskollärare med erfarenhet från arbete i förskolan.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
I vårt rektorsområde har vi gemensamma utvecklingsdagar och ett gemensamt tema Mitt Malmö. Vi har förskollärarforum för alla förskollärare och fredagsforum för alla pedagoger. I dessa sammangang tar vi tillvara på allas kompetenser och erfarenheter och skapar möjligheter för det viktiga kollegiala utbytet. Som förskollärare har du tid för verksamhetsutveckling med ditt arbetslag och individuellt varje vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation och som har hunnit få en gedigen erfarenhet av arbete som förskollärare i förskolan. Vi vill att du har stor förståelse för vikten av förskolans betydelse som skolform, som en arena för allas lika värde och som en plats där alla får uppleva inkludering och delaktighet. Dina värderingar speglar detta förhållningssätt och du bidrar aktivt genom att vara en kulturbärare av den svenska förskolan.
Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivare

Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
