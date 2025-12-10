Förskollärare till Hedens förskola
Halmstads Kommun / Förskollärarjobb / Halmstad Visa alla förskollärarjobb i Halmstad
2025-12-10
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vi söker en förskollärare till Hedens förskola.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som förskollärare är du med och utvecklar förskolans pedagogiska verksamhet och kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Du är en förskollärare som utgår från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du har en förmåga att motivera och inspirera barnen genom att skapa sammanhang och lärmiljöer där deras nyfikenhet och lust att lära väcks. Genom att ta tillvara på barnens intressen får du dem att känna att de har inflytande över och delaktighet i sitt eget lärande.
Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget planerar du, följer upp, dokumenterar, analyserar och utvärderar verksamheten systematiskt och kontinuerligt så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål och förskolans styrdokument.Kvalifikationer
Förskollärarlegitimation/förskollärarexamen eller annan lärarexamen med behörighet att undervisa i förskolan.
Du är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och du tar ansvar för både dina egna och gemensamma arbetsuppgifter Du kan även arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig, lyhörd och kan anpassa dig efter barnens behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Förskola Kontakt
Madeleine Palmgren 0722398860 Jobbnummer
9636703