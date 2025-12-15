Förskollärare till Heby förskola, vikariat
2025-12-15
Är du förskollärare och vill att förskolans utbildning ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn? Kom till oss så arbetar vi tillsammans mot samma mål!
Rollen
Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med övriga pedagoger ansvarar för den pedagogiska undervisningen.
• Du arbetar aktivt för att skapa en väl balanserad och utvecklande utbildning för barnen enligt Lpfö18. Du bidrar med dina tankar, erfarenheter och engagemang. Du är nyfiken på barnen och har god förståelse för människor olikheter samt förhåller dig till dem på ett lyhört och professionellt sätt.
- Du arbetar med arbetsuppgifter som föreskrivs förskollärare enligt läroplanen och tillsammans med arbetslaget arbeta du mot målen i förskolans arbetsplan.
Tjänsten är ett vikariat perioden 1 februari till 30 juni 2025.
Det här är vi
I Heby tätort finns förskolorna Bullerbyn och Lönneberga. Hos oss arbetar barnskötare och förskollärare tätt ihop och samarbetar mycket. Vi arbetar tillsammans mot samma mål - att förskolans utbildning ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Är det här du?
- Utbildad och legitimerad förskollärare
- Tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet
- Du använder digitala verktyg på ett naturligt sätt i ditt arbete
Du har en god samarbetsförmåga och vill bidra till den goda arbetsmiljön på vår arbetsplats. Du tycker att god kommunikation i alla samarbeten är viktigt, visar respekt och gott bemötande till de vi möter och finns till för i vårt arbete. Du vågar ta initiativ, provar nya saker och olika arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Uttag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Förskolor Heby Kontakt
Eva Hermansson-Aitman, Rektor 0224-36270 Jobbnummer
9643559