Förskollärare till Hästö förskola
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2026-06-15
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Hästö förskola ligger cirka tre km utanför Karlskrona centrum med närhet till hav, skog och i direkt anslutning till Wämöparken med alla dess möjligheter för lärande.
Hästö förskola består av fem avdelningar som alla jobbar för att låta barn utveckla sin identitet, nyfikenhet och lust att leka och lära.
Fyra avdelningar finns i förskolans huvudbyggnad. Solvändan och Lyckan är våra yngrebarnavdelningar medan Skogsviolen och Sjövik är våra mellanbarnavdelningar. I intilliggande paviljong finns Droppen, som är vår äldrebarnavdelning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som förskollärare vill du vara med och skapa en förskoleverksamhet av hög kvalité och är öppen för nya arbetssätt. Du har hög arbetsmoral, är ansvarstagande, engagerad samt vill utvecklas i ditt arbete. Du ser möjligheter när det gäller att driva förskolans pedagogiska verksamhet framåt. I ditt arbete har du lätt för att samarbeta och är tydlig i din roll som förskollärare.
Du är en person som är väl insatt i våra styrdokument. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens.Kvalifikationer
• är legitimerad förskollärare
• vill bidra till en förskoleverksamhet av hög kvalitet
• är engagerad, ansvarstagande och utvecklingsinriktad
• har god samarbetsförmåga och är trygg i din yrkesroll
• är väl förtrogen med aktuella styrdokument
Du ser möjligheter, tar initiativ och vill vara med och driva det pedagogiska arbetet framåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga till gott bemötande och professionellt agerande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Sofia Axelsson Sofia.Axelsson@karlskrona.se 070 - 930 48 67 Jobbnummer
9964279