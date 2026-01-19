Förskollärare till Hällevadsholms förskola
Munkedals Kommun / Förskollärarjobb / Munkedal Visa alla förskollärarjobb i Munkedal
2026-01-19
, Uddevalla
, Färgelanda
, Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkedals Kommun i Munkedal
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du arbeta med att utveckla vår pedagogiska miljö så att den blir tillgänglig, inspirerande och främjar våra barns utveckling? Vi välkomnar dig som vill prova möjligheten att arbeta som förskollärare hos oss.
Som vikarierande förskollärare hos oss arbetar du tillsammans med en förskollärare och en barnskötare i ett arbetslag. Hällevadsholms förskola ligger i Hällevadsholm med nära anslutning till en rik utomhusmiljö med naturen intill hörnet. Vi ser fram emot att du berikar oss med just dina kunskaper, tankar och idéer för att skapa en rolig och lärorik förskola.
Beskrivning av jobbet
Som förskollärare hos oss har du barnens intresse i fokus och du ser miljön som ett verktyg i barnens lärande. Du kommer att arbeta aktivt och medvetet med att utveckla den pedagogiska miljön så att den blir tillgänglig och inspirerande för alla, och som främjar deras utveckling. Du utformar den pedagogiska verksamheten och miljön tillsammans med kollegor och barn, utifrån barnens behov och intressen. Att ha ett nära samarbete med våra vårdnadshavare är en viktig del i verksamheten. Vi arbetar med att barnen ska bli starka individer och känna tillit till sin egna förmåga genom att fokusera på värdegrundsarbete och positivt förhållningsätt.
Vi söker dig som
- är legitimerad förskollärare.
- har tidigare erfarenhet från förskoleverksamhet.
Dina personliga förmågor är väldigt betydelsefulla för våra barn och för oss, därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten. Om du som person har en god samarbetsförmåga som bygger förtroendefulla relationer med kollegorna, barnen och vårdnadshavarna på vår förskola väntar ett givande arbete för dig. Ditt engagemang för barn och din kreativitet kommer vara ett värdefullt bidrag till deras lärande och utveckling. Om du dessutom kan möta barnens olikheter med förståelse och empati, samt vara flexibel, så kommer det främja en god trivsel.
Vi erbjuder Dig
- God och näringsrik pedagogisk lunch.
- Våra medarbetares hälsa är viktig för oss, både på och utanför arbetet, därför erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt tillgång till träningslokalen Styrkan.
Vi vill informera dig om
- att anställningen avser ett vikariat under perioden 1 mars - 30 juni.
- att du innan anställning behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
- att vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
- att vi löpande kommer att kalla till intervjuer, så skicka gärna din ansökan redan idag.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330) Arbetsplats
Kultur och utbildningsförvaltningen, Avdelning förskola Kontakt
Helena Karlsson 052418390 Jobbnummer
9692397