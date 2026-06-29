Förskollärare till Hagvidson Ekot Västerås
Ejb Nyponlunden AB / Förskollärarjobb / Västerås Visa alla förskollärarjobb i Västerås
2026-06-29
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Hagvidson Ekot i Västerås är en familjär förskola med två avdelningar, belägen på en innergård med närhet till både lekparker och skog. Denna omgivning inspirerar och möjliggör mycket utevistelse. Trygghet, delaktighet och glädje är våra ledord som vi ständigt arbetar utifrån med barnets bästa i fokus.
Vi strävar alltid efter att ha så små barngrupper som möjligt. Därför är vår verksamhet organiserad så att barnen är indelade i mindre grupper under större delen av dagen. Förskolan har lådcyklar som möjliggör längre utevistelser i olika miljöer. Vi arbetar med Grön Flagg och bedriver en stor del av verksamheten utomhus, inklusive vissa måltider som tillagas och äts utomhus.
Med läroplanen som grund vill vi som förskola ligga i framkant i vårt arbete. Som förskollärare hos oss har du en betydelsefull roll i att utveckla verksamheten utifrån våra ledord och driva den framåt med stöd i aktuell forskning och styrdokument.
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare med erfarenhet. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och tycker om att arbeta projektinriktat. Du trivs med att arbeta såväl ute som inne under årets alla årstider. Du har god samarbetsförmåga med kollegor och vårdnadshavare samt en god social kompetens. Du värdesätter en strukturerad men flexibel arbetsmiljö och inser vikten av att dokumentera verksamheten på både grupp- och individnivå. Vidare är du kreativ och bidrar med pedagogiska idéer som är förankrade i våra styrdokument.
Tjänst:
Tillsvidare tjänst, provanställning 6 månader.
Start: Augusti 2026
Omfattning: 100%Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare med erfarenhet
Flytande i svenska, både tal och skriftÖvrig information
Ansökan skickas till linda.stenberg@hagvidson.se
Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan idag.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Du kan beställa utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/
(välj blanketten "Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret").
Om du har en digital brevlåda kan du även ansöka om utdraget digitalt via e-tjänsten på Polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: linda.stenberg@hagvidson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tf Rektor Västerås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Karbenningsgatan 6 (visa karta
)
723 40 VÄSTERÅS Arbetsplats
Hagvidson Ekot Västerås Jobbnummer
9983277