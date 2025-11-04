Förskollärare till Hägerneholms förskola
2025-11-04
Är du redo för nästa spännande utmaning?
Vill du vara med och skapa framtidens lärande - där nyfikenhet, glädje och gemenskap står i centrum?
Hos oss möts du av en varm och välkomnande förskola där vi tror på trygghet, kreativitet och professionellt samarbete. Här får du vara en viktig del i att forma barnens första steg i livet - med lek, utforskande och kunskap som drivkraft.
Vi söker dig som brinner för att inspirera, utmana och följa barnens lärprocesser - och som vill utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där skratt, idéer och pedagogisk utveckling går hand i hand!
Om jobbet
Hägerneholmsskolan och Hägerneholms förskola är kommunala enheter vars lokaler stod färdigbyggda i maj 2019. Den 5:e augusti 2019 öppnade vi portarna för barn och elever och vår resa har bara börjat! Skolan är byggd för 600 elever och 110 förskolebarn.
Hösten 2023 öppnade vi ytterligare avdelningar på vår lilla enhet, Lilla Hägerneholm. Idag finns det tre avdelningar där och totalt har vi nio avdelningar på Hägerneholms förskola.
Som förskollärare hos oss ansvarar du för utbildning och undervisning för en avdelning tillsammans med dina kollegor på avdelningen samt ledningen. Du arbetar aktivt för en inkluderande lärmiljö där varje barn ges bästa möjlighet att växa, lära och utvecklas. I det systematiska kvalitetsarbetet arbetar du som förskollärare med ditt arbetslag i en processberättelse i syfte att öka måluppfyllelsen på förskolan.
Vem är du?
Vi vill att du som söker tjänsten:
• har förskollärarlegitimation,
• är väl förtrogen med rådande styrdokument och besitter förmågan att omsätta dessa på ett sätt som gynnar varje barns möjlighet till utveckling och lärande,
• är trygg i ditt eget ansvar som förskollärare och har förmågan att leda dina närmsta kollegor för att barnen skall utvecklas mot målen i läroplanen, och
• besitter digital kompetens gällande dokumentation och kommunikation.
Som person är du lösningsinriktad och strukturerad i praktiska frågor, du ser lösningar och möjligheter där andra ser problem. Du kommunicerar rakt, ärligt och direkt utan att göra avkall på det goda värdskapet. Din undervisning präglas av värme, glädje och entusiasm vilket ger dig förmågan att fånga och inspirera barnen till utveckling och lärande. Du känner ett ansvar för hela enheten tillsammans med dina kollegor och har inga problem att stötta andra avdelningar vid behov.
Vi ser gärna att du har arbetat som förskollärare i några år men även nyexaminerade förskollärare är välkomna att söka tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Lisa Edenwind lisa.edenwind@taby.se Jobbnummer
9588106