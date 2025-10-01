Förskollärare till Haga förskola
2025-10-01
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Haga förskola är belägen i området Knöppelåsen/Bredviken, cirka 3 km utanför Luleå centrum. Förskolan består av två åldersblandade avdelningar. Våra fokusområden under läsåret är teknik och barns inflytande.
Vår utemiljö och närmiljö ser vi som en viktig tillgång för barns lärande och utforskande. Vår verksamhet präglas av nyfikenhet och engagemang. Vi erbjuder alla barn ett lärande som bygger på grundläggande respekt och aktning för varandras olikheter.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer utifrån läroplanens mål och intentioner.
Du ska vara förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bl. a ett projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.
Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska verka för en god föräldrasamverkan. Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du ska vara förtrogen med olika lärverktyg och använda dem som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen och som ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har vilja att samarbeta och är ansvarstagande, initiativrik och flexibel.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Om du har ovanstående kompetens men saknar förskollärarlegitimation är du ändå välkommen med din ansökan.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Britt-Louise Eklund britt-louise.eklund@skol.lulea.se 0920-45 30 00 Jobbnummer
9535164