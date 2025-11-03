Förskollärare till Hackås förskola
2025-11-03
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Berg - en erkänt bra utbildningskommun! Inom förskolan på Bergs kommun arbetar välutbildad och engagerad personal för att ge kommunens barn och ungdomar de bästa förutsättningarna till ett livslångt lärande. Våra barn ska ha roligt, känna trygghet och kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi söker nu två förskollärare till vår förskola. Välkommen till livet såsom det borde levas - äkta och nära till vidder, storslagna fjäll,
storskogar, friskt vatten och ren luft. Välkommen till oss i Bergs kommun!Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Vi har fortfarande behov av förskollärare till vår förskola i Hackås.
Som förskollärare hos oss ges du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Du arbetar för en förskola som präglas av trygghet, nyfikenhet, lust och glädje och ska tillsammans med dina kollegor vidareutveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete. I ditt arbete ingår att självständigt strukturera, planera samt organisera ditt arbete på ett hållbart sätt. Vi hoppas också att du är fylld av idéer om hur barnens intressen kan tas tillvara för att utveckla arbetet i förskolan.
Vi söker nu två förskollärare för vikariat på förskolan
100% 260109-260614
100% 260109-261220Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom förskola samt systematiskt utvecklingsarbete ser vi som meriterande. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är driven, initiativtagande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är kreativ och vill utveckla verksamheten med barnet i centrum. Alla människors lika värde har en tydlig innebörd för dig och du ser mångfald som berikande. Du har ett professionellt och relationellt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuder vi riktade utveckling- och kvalitetsdagar (fyra dagar per läsår) samt kostnadsfria, pedagogiska måltider. Specialpedagogisk handledning ingår också i ditt arbete. Friskvårdsbidrag finns, samt möjlighet till nyttjande av friskvårdstimme. Vi erbjuder även arbetskläder för personalen.
Urval och tillsättning av tjänsterna kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Du behöver uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister vid intervjutillfället.
För visst vill du också ha ett av världens viktigaste jobb? Skicka in ditt CV och personliga brev. Mer information om vår förskola hittar du på vår hemsida: Bergs kommuns förskolor
Varmt välkommen till vårt härliga gäng på Hackås förskola!
Kontaktinformation
Peter Gunnarsson, Rektor Hackås och Ljungdalsens förskola, 0687-163 81, peter.gunnarsson@berg.se
Facklig kontaktperson, kommunväxel, 0687-161 00
Arbetsplats
Kyrkvägen 3A
83023 Hackås Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
kommunväxel
