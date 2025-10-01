Förskollärare till Gemla förskola
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Nu är det nära, nästa år flyttar vi in i nya fräscha lokaler och vi behöver bli fler. Du ska väl vara med?
Gemla förskola befinner sig i en vacker grön miljö, strax utanför centralorten Växjö. Alla medarbetare är utbildade och drygt 60 % är förskollärare. Vi är en förskola där alla medarbetare tillsammans skapar en professionell utbildning för alla våra barn. En arbetsplats där vi har roligt och är stolta över vår utbildning. Det är en välkomnande miljö, där du snabbt blir en i gänget. På förskolan har förskollärarna gemensamma möten, där man stöttar varandra i sitt uppdrag. Det är viktigt att man inte känner sig ensam.
Vi söker en förskollärare som ser möjligheter och människors styrkor. Med ditt engagemang och din kreativitet hjälper du varje individ att växa, och du gör skillnad i varje möte. Du erbjuder varje barn att få erfara och undersöka på flera olika sätt för att ett lärande ska ske. Du skapar en röd tråd mellan den undervisning och de pedagogiska lärmiljöer du erbjuder både inne och utomhus. För dig är det självklart att leda en barngrupp, dina kollegor och dig själv.
Du kommer ha en betydande roll i hela förskolans utveckling. Du kommer använda din nyfikenhet, din förmåga att organisera och din styrka i ledarskap. Du är bekväm i målformuleringar och uppföljning. På ett metodiskt sätt utgår du från dokumentationer och analyser så undervisningen främjar barns utveckling och lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en kreativ legitimerad förskollärare. Vi efterfrågar en trygg ledare som är metodisk och analytisk och har lätt för att formulera sig skriftligt. Du är en person som vill vara med och påverka och skapa en förskola av hög kvalitet. Du ser dig själv som en lärare i förskolan och du vet att barn med din hjälp kan. Din nyfikenhet och tro på barnet är en viktig grundkomponent. Vad du tänker om barnets förmåga påverkar i förlängningen vad de faktiskt kan göra.
Du är trygg i dig själv och har hög social kompetens och samarbetsförmåga - det handlar om grupparbete från morgon till kväll. Du har lätt för att bygga relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du ska kunna kommunicera bra på svenska i både tal och skrift och vara aktiv i det pedagogiska systematiska kvalitetsarbetet. Du är noggrann och förbereder dig väl, tar ansvar och bygger tillit med både barn och vuxna. Du tycker det är spännande att lyfta blicken och se hela förskolans behov och du vill vara med och leda.
Låter detta intressant? Vi ser fram emot din ansökan och kan garantera att du kommer hamna på en förskola med många förskollärare och en förskola som drivs av kompetens, nyfikenhet och glädje.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
