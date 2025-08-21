Förskollärare till Gagnefs kommun
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
"I Gagnefs förskolor skapar vi en trygg, lustfylld och inspirerande miljö där vare barn ges möjlighet att utforska, leka och lära i sin egen takt.
Genom nära och tillitsfulla relationer med engagerade pedagoger lägger vi grunden för ett livslångt lärande."
Det här är vår vision som vi alltid har med i vårt arbete. Förskolan i Gagnef kännetecknas av närhet och en trygg organisation. Vi har ett gemensamt målarbete samt strukturerad kompetensutveckling, just nu genomför vi en fortbildning för alla pedagoger inom förskolan där vi arbetar med rörelseglädje.
Vi genomför regelbundet utbildning i HLR, ICDP och TAKK för all personal. Förskolan i Gagnef har två specialpedagoger och två pedagogiska handledare. Alla våra tillsvidareanställda medarbetare har arbetskläder, både för inom- och utomhusbruk.
I vår kommun delas förskolan in i två geografiska områden, västra och östra. Vi söker nu två förskollärare till varje område.
Västra: Björbo, Mockfjärd, Dala-Floda Östra: Kyrkbyn, Djurmo, Bäsna, DjuråsPubliceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö, så att barnen känner nyfikenhet och lust att lära. Du lägger grunden för det livslånga lärandet. Du bidrar till, att tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring barns lärande genom lek, kreativitet, inflytande och samspel.
Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar utbildningen tillsammans med kollegor utifrån förskolans läroplan. Samverkan med föräldrarna är en viktig del i arbetet. Kvalifikationer
Som person är du initiativtagande och arbetar bra med andra människor. Du har god pedagogisk insikt och förmåga att ha en helhetssyn. Du kommer gärna med idéer och nya angreppssätt samt är lugn och kan hantera pressade situationer.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, gärna med erfarenhet av arbete inom förskolan. Du har kunskap i förskolans läroplan. I arbetet ingår dokumentation varför grundläggande IT kunskaper samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är nödvändigt.
Det är meriterande med utbildning inom TAKK, ICDP, NTA och Läslyft. Även kunskaper i utomhuspedagogik, kunskap i lärmiljöernas betydelse för barnens utveckling, drama, musik och genus är meriterande.Anställningsvillkor
100 % tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas. Tjänsterna tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
