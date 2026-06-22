Förskollärare till förskollärarlag
Kiruna kommun, Förskolor / Förskollärarjobb / Kiruna Visa alla förskollärarjobb i Kiruna
2026-06-22
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En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Vi söker en engagerad förskollärare som vill göra skillnad! Du är flexibel, ansvarstagande och har en positiv inställning. Med fokus på barnens utveckling och lärande skapar du en inspirerande miljö tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
• dig som är legitimerad förskollärare en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år
• Kirunakortet som är ett busskort som möjliggör resande och arbetspendlande inom hela kommunen till en förmånlig årlig avgift
• möjlighet till en rik fritid
Vi ser fram emot att höra från dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som förskollärare i laget kommer du att arbeta med att leda undervisning på förskolor som saknar ordinarie förskollärare. I uppdraget kommer du att ha minst två förskolor åt gången och arbeta terminsvis på dessa förskolor. Uppdraget innebär att du kommer ha ferietjänst.
Förutom uppdraget som förskollärare gäller följande generella uppdrag för förskollärare i arbetslag, under ledning av rektor ska du bland annat:
• Handleda arbetslag för att säkerställa att det sker undervisning enligt läroplanens mål.
• Stödja/coacha arbetslag för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
• Leda identifierade processer som utvecklar lärande och bidrar till måluppfyllelse.
• Arbete i barngrupp för att hålla i undervisning båda gällande planerade och spontana tillfälle och för att kunna ta tillvara på barnens intressen och främja deras delaktighet i undervisningen.
• Arbete i barngrupp för att vara en god förebild i förskolan under alla moment som sker i förskolans vardag.
• Hålla sig underrättad om aktuell forskning och sprida den i verksamheten/undervisningen.
• Verka för att säkra undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har en god samarbetsförmåga och är självständig, initiativrik och målinriktad. En positiv inställning är en förutsättning. Du har intresse för att utveckla nya arbetsmetoder samt sprida kunskaper och erfarenheter till kollegor. Du ska även ha visat en särskilt god förmåga att förbättra verksamhetens måluppfyllelse och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen i förskola. Du som person ska även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen och inneha god erfarenhet av förskoleverksamheten. Du har en särskilt god förmåga att driva utveckling av undervisning och lärande, har ett intresse att ta del av aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen i förskolan samt en ambition att koppla samman teori och praktik.
Du bör även ha förmåga att handleda andra i ett kollegialt lärande med gott resultat och förmåga att arbeta systematiskt med utvärdering, analys och uppföljning.
Du ska ha arbetat minst 5 år som förskollärare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar examensbevis och legitimation till din ansökan, samt annan information du anser vara viktig.
Belastningsregister:
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun tillämpar individuella och differentierade löner. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få ett för dig aktuellt lönespann presenterat vid intervjutillfället.
Vi vill gärna att du läser information om våra kollektivavtal, lokala avtal och vad vi som arbetsgivare har ett erbjuda innan vi träffar dig en för eventuell intervju, de hittar du här: https://kiruna.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare.html
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
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981 85 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna kommun, Förskolor Kontakt
Sveriges lärare
Madeleine Bengtsson madeleine.bengtsson@kiruna.se 0980-706 66 Jobbnummer
9973223