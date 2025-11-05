Förskollärare till Förskolevägen 3
2025-11-05
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en miljö där du varje dag hjälper barn att växa, och samtidigt växa själv? Som förskollärare hos oss får du vara med och skapa en trygg, lärorik och rolig vardag för barnen - samtidigt som du själv utvecklas i din yrkesroll.
Du leder det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag. Tillsammans planerar, genomför, dokumenterar och följer ni upp utbildningen utifrån förskolans läroplan. Vi tror på ett arbetssätt där samarbete, ansvar och tydlig kommunikation är en självklar del av vardagen.
Vi värdesätter goda relationer, både med barn, vårdnadshavare och kollegor, och ser dig som en viktig förebild i barnens liv. Tillsammans bygger vi gemenskap för både stora och små!
Som arbetsgivare erbjuder vi dig goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Du får tillgång till kompetensutveckling, till exempel vår uppskattade ledarskapsutbildning. Är du nyexaminerad får du en erfaren mentor som stöttar dig under din första tid hos oss.
Vill du veta mer om vår förskola? Läs gärna mer på vår webbplats: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Farskolevagen-3-farskolaKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg ledare och god förebild för både barn och vuxna, med förmåga att skapa en positiv och utvecklande miljö där barn får utvecklas i sin egen takt.
Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera verksamheten enligt förskolans läroplan och andra styrdokument. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och är bekväm med att använda digitala verktyg i arbetet.
Meriterande:
• Har erfarenhet av att arbeta Reggio Emilia-inspirerat.
• Har arbetat med ett projekterande och utforskande arbetssätt i förskolan.
• Har god kännedom om pedagogisk dokumentation och kan använda digitala verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser.
• Har förmåga att strukturera och dokumentera ditt pedagogiska arbete på ett tydligt sätt.
• Är lösningsfokuserad och ser möjligheter både i arbetslaget och i självständigt arbete.
• Värdesätter goda relationer, både med barn, vårdnadshavare och kollegor, och ser dig som en viktig förebild i barnens liv.
Låter det här som något för dig? Vill du vara med och ge Göteborgs barn möjligheter till en bra framtid - varje dag?
Då ser vi fram emot din ansökan.
Ta nästa steg med oss!
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
