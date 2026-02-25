Förskollärare till förskoleklass och fritidshem
2026-02-25
Arbetsplatsbeskrivning
På Fredrikshovs slotts skola går drygt 300 elever. Skolan är indelad i två enheter, Fritids/F-3 samt 4-9. Tack vare våra avgångselevers toppresultat har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i Skolverkets statistik under ett flertal år.
Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklass till årskurs 9 skapas möjlighet att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, där kunskaper och färdigheter metodiskt byggs upp till högsta möjliga nivå för varje elev.
Vi söker nu en engagerad och inspirerande förskollärare till en tillsvidaretjänst i en kombinerad roll i förskoleklass och fritidshem på vår fantastiska skola. Vi söker dig som vill vara en verklig nyckelperson för våra 6-åringar - en pedagog som följer eleverna över hela dagen och skapar trygghet, struktur och lärande i alla sammanhang.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombinerad tjänst där du arbetar både i förskoleklass och på skolans fritidshem. Det ger goda möjligheter att skapa sammanhang och kontinuitet för eleverna under hela skoldagen
Du har, tillsammans med klasslärare, ett gemensamt ansvar för elevernas skoldag i förskoleklassen. Som förskollärare ansvarar du även för elevernas eftermiddag på fritidshemmet, vilket ger dig ett sammanhållet ansvar för elevernas hela dag. Du verkar för att undervisning, omsorg och fritidsverksamhet bildar en meningsfull helhet.
I förskoleklassen planerar, genomför och följer du upp undervisningen utifrån läroplanen i nära samarbete med klasslärare och arbetslag. På fritidshemmet bidrar du till att utveckla en meningsfull, trygg och stimulerande verksamhet som kompletterar elevernas lärande och sociala utveckling.
Du samarbetar nära kollegor i arbetslaget och bidrar aktivt till en helhetssyn på elevernas utveckling, lärande och sociala sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad förskollärare som vill vara en nyckelperson för våra yngsta elever. Du är en trygg och tydlig pedagogisk ledare som skapar struktur, starka relationer och arbetsro i gruppen och tar ett aktivt ansvar för elevernas hela dag i skola och fritids.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är lösningsfokuserad, samarbetsinriktad och prestigelös, med mycket god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du möter varje elev med empati och höga förväntningar och har förmåga att både stötta och utmana utifrån behov och förutsättningar. Erfarenhet av arbete i förskoleklass och fritidshem är meriterande.
Du vill vara med och bidra till utvecklingen av Sveriges bästa skola.
Den person som erbjuds tjänsten ska visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister i enlighet med bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
