Förskollärare till förskolan Trummen
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2026-06-16
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Förskollärare till förskolan Trummen - var med och forma framtidens förskola!
Vi söker en legitimerad förskollärare som vill vara med och utveckla en förskola där kvalitet, ansvar och nyfikenhet står i centrum. Hos oss får du vara en del av ett sammanhang där både barn och vuxna ges möjlighet att växa tillsammans. Förskolan Trummen ligger nära sjön Trummen med närheten till både natur och stadskärna. Här ser vi förskolan som en demokratisk mötesplats vilket innebär att undervisningen utformas så att varje barn får reella möjligheter till delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka sin vardag.
Vi arbetar i dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi i relation till svensk förskolepraktik. Här möter barnen nyfikna och inlyssnande pedagoger som tillsammans med dem skapar förutsättningar för utforskande, lärande och meningsskapande.
Förskolan består av fyra avdelningar, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, kontinuitet och ett gemensamt ansvar för alla barns utbildning.
Om oss i VÅRT:
Förskolan Trummen ingår i organisationen VÅRT tillsammans med flera förskolor i både stad och landsbygd. Förskolorna drivs av rektor och tre biträdande rektorer, där de biträdande rektorerna har ett operativt ledarskap och rektor det strategiska uppdraget för hela organisationen.
Här arbetar vi gemensamt för en likvärdig utbildning genom:
• gemensam riktning och underlag
• kollegialt lärande och reflektion
• systematiskt kvalitetsarbete
Hos oss får du:
• arbeta i ett professionellt och reflekterande team
• vara med och utveckla undervisning och lärmiljöer
• stöd i ditt uppdrag genom kollegialt lärande och förstelärare
• möjlighet att påverka och bidra i ett gemensamt utvecklingsarbeteKvalifikationer
Som förskollärare hos oss arbetar du i team och ansvarar för barnens utveckling och lärande. Du bidrar till att skapa en kreativ och inspirerande miljö, och deltar aktivt i kollegialt lärande med stöd av förstelärare. Du är med och utvecklar verksamheten och lärmiljöerna, både inne och ute.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Det är meriterande med utbildning i pedagogisk dokumentation via Reggio Emilia Institutet.
Du är väl förtrogen med Reggio Emilias pedagogiska filosofi och kan omsätta ett lyssnande, utforskande och reflekterande arbetssätt i praktiken. Du använder pedagogisk dokumentation som grund för analys och utveckling av utbildningen samt har erfarenhet av ett projekt- och processinriktat arbetssätt. Du kan integrera detta i det systematiska kvalitetsarbetet och i relation till förskolans styrdokument.
Vidare har besitter du en god samarbetsförmåga, är flexibilitet och har ett positivt förhållningssätt.
Tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska, tal och skrift .
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 20260901 eller enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 249/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
352 22 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Britta Carlsnäs 0470-41993 Jobbnummer
9966450