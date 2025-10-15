Förskollärare till förskolan Sunnanäng
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom förskolans värld i Eksjö kommun gör vi allt vi kan för att rusta barnen för framtiden. I våra verksamheter ska barnen må bra och vara trygga. De ska få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De ska inspireras till en livslång lust att lära. Vi tror på det kollegiala lärandet där vi hjälper varandra att lyckas i vårt viktiga uppdrag. Arbetsglädje, samarbetsvilja och en gemensam samsyn tar oss framåt. Till vår hjälp driver vi också ett lyckat digitaliseringsarbete som gör att vi kan sprida och ta vara på kunskaper inom verksamheterna, samtidigt som barnen får möjlighet att lära på nya sätt.
All tillsvidarepersonal kommer erbjudas arbetskläder.
Om du är nyexaminerad förskollärare tilldelas du en mentor för att få en bra start i yrket.
Sunnanäng är en glesbygdsförskola som använder närmiljön med skog och djur i det dagliga arbetet. Utegården gränsar till åkrar, skog och skolgården. Miljön inspirerar till lek och rörelse. Här finns många träd som ger ett bra UV-skydd.
Förskolan har förmånen att få besöka en bondgård, där barnen får möta och uppleva djur, fordon och annat som hör landet till. Barn och pedagoger utforskar skogen tillsammans.
Pedagogerna planerar för naturvetenskapliga aktiviteter som grundlägger barnens nyfikenhet, förmåga att undersöka och söka svar.
Grunden till ett bra samarbete mellan förskola och hem lägger vi i samband med introduktionen. Den är individuell och utgår alltid från barnens behov och sker i samråd mellan pedagoger och vårdnadshavare. Introduktionen börjar med ett hembesök, där pedagog får möta barnet i dess trygga hemmiljö.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan. Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvara för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Som förskollärare har du god kännedom om de styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete. Du är ansvarfull och insatt i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har ett positivt förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och du kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är öppen för att lära av andra och bidrar med egen kunskap och erfarenhet.
Dina pedagogiska relationer bygger på lyhördhet och dialog.
Dator och lärplatta är redskap som vi vill att du kan använda i det systematiska kvalitetsarbetet och se som pedagogiskt material när du arbetar med barnen.
