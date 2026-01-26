Förskollärare till förskolan Paletten
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Växjö Visa alla förskollärarjobb i Växjö
2026-01-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Förskolan Paletten är en Reggio Emilia-inspirerad förskola belägen i de centrala delarna av Växjö, med närhet till både stad och natur. På vår förskola möts människor från hela världen i en gemenskap där språk, kulturmöten och demokratiska värden utgör grunden för barnens utveckling och lärande. Vi organiserar oss i åldersnära grupper fördelade på 12 avdelningar i tre olika byggnader med tillhörande gårdar.
Den pedagogiska miljön är en central del i vår verksamhet och den utformas för att möjliggöra ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnen. Vi arbetar med en kombination av återbruksmaterial och annat pedagogiskt material och ser miljön som en tredje pedagog. För att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling erbjuds kompetensutveckling, bland annat genom Reggio Emilia Institutets utbildningar. Vi organiserar för olika nätverk, diskussionsforum och kollegialt lärande. På förskolan finns pedagogista, ateljérista och kollegor som är utbildade i att leda kollegialt lärande. Som nyanställd hos oss ingår du i vårt mentorsprogram där det ingår träffar med din utsedda mentor men också andra praktiska och teoretiska träffar.
Vi söker nu en engagerad och nyfiken förskollärare som vill vara en del av vårt team. På förskolan Paletten finns det människor från hela världen tillsammans formar vi en förskola där inflytande, glädje och kunskap för framtiden står i centrum. Vi uppmuntrar mod att pröva nytt samtidigt som vi värnar om det beprövade.
Ett av våra fokusområden just nu är vårt språkutvecklande arbete där språkets många uttrycksformer verbala, kroppsliga, estetiska och kulturella ges utrymme. Vi söker därför dig som kan tänka kring språk på ett mångfacetterat sätt och som vill bidra till en verksamhet där barns rätt att uttrycka sig och bli förstådda står i fokus.
Sysselsättningsgraden är 80-100 %Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation för arbete i förskola. Du som söker ska även:
* vara väl insatt i läroplanen för förskolan och ha förmåga att omsätta dess skrivningar i praktiken.
* arbeta utforskande tillsammans med barnen och se barns och vuxnas olikheter som en tillgång.
* vilja bidra aktivt till kollegialt lärande och utveckling av verksamheten.
* använda reflektion, pedagogisk dokumentation, observation och diskussion som verktyg i det dagliga arbetet.
* ha en passion för yrket och ett positivt, professionellt förhållningssätt.
* ha god samarbetsförmåga och vana vid arbete i arbetslag.
* ha god ledarskapsförmåga i arbetet med både barn och kollegor, i enlighet med förskollärarens uppdrag.
* ha god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är också meriterande.
Erfarenhet av Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt är meriterande.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 19/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Katarina Lidén 0470-432 74 Jobbnummer
9704229