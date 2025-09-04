Förskollärare till Förskolan Molekylen Skövde-Falköping.
2025-09-04
Förskolan Molekylen har en interkultur inriktning. Vår arbetslag består av förskollärare, barnskötare och övriga personals. Vi har idag 25 heltid anställda. Vår förskolor är öppen för alla barn och vi erbjuder barnen en god utbildning i anpassade lokaler. Vi har personal som talar flera språk. Välkomna till att bli en del av vårt arbetslag! Du kommer att arbeta i grupp ofta men i bland ensam därför krävs det att du har en självsäker, självgående, flexibel, erfaren och pedagogisk roll. Att du har intresse för interkultur, att du trivs på en arbetsplats med kulturell mångfald och att kunna ytterligare ett språk än svenska är meriterande. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du får vara med och påverka metoder och arbetssätt för att tillsammans med förskolan Molekylens personal fortsätta att utveckla vår verksamhet. Förskolan Molekylen
Pedagogiskt arbete med barn mellan 1-5 år .Du tillsammans med ditt arbetslag skall utforma det pedagogiska arbetet på förskolan.
För oss är det viktigt att alla barn ska känna att de är en del av vårt svenska samhälle och att vi tillsammans kan bygga framtiden. Barnens kulturella bakgrund är värdefullt för barnets identitets-utveckling. Därför lägger vi mycket vikt vid att bekräfta och stärka barnen. Vi letar efter flerspråkiga personalen för vår arbetslag. Förutom Svenska är Somaliska och arabiska är meriterande. Vi har kollektivavtal och är medlem i IV.
Vi erbjuder vår personal på fri kost och friskvård:
Välkomna till att bli en del av vårt arbetslag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: molekylenskovde@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FM2001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomiska Fören Personalkooperativa Förskolan M
Dotorpsgatan 9 (visa karta
)
521 43 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Personalkooperativa Förskolan Molekylen, Ek Före Jobbnummer
9491420