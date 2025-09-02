Förskollärare till förskolan Kvisten
2025-09-02
Torsby kommun i Värmland söker förskollärare till förskolan Kvisten i Sysslebäck. Rekrytering sker fortlöpande.Kvalifikationer
Förskollärarutbildning, barnskötare eller motsvarande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Registerkontroll via Rikspolisstyrelsen kommer att genomföras enligt bestämmelser för skolans verksamhetsområde.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats Ersättning
