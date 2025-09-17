Förskollärare till förskolan Kantarellen
2025-09-17
Nu söker vi en förskollärare till vår mysiga förskola Kantarellen!
Förskolan Kantarellen ligger i området Korsnäs, strax utanför centrum i Falun och har två avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Förskolan har en härlig utegård att leka på och inspirerande lärmiljöer inomhus. Vi som arbetar här är ett gäng pedagoger med fokus på barnen och deras utveckling och lärande. Vi söker nu en engagerad och lösningsfokuserad förskollärare som vill vara med och utveckla det pedagogiska arbetet på vår förskola.
Förskolan ingår i Team Runn, ett gemensamt samarbete med med sex stycken förskolor och tre rektorer för att skapa olika nätverk för att öka kvalitet, kunskap och likvärdighet på alla våra förskolor. Vi arbetar strukturerat och dokumenterar i Unikum som är en del av Falu förskolas systematiska kvalitetsarbete, och erbjuder våra pedagoger fem studiedagar per år för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Vi erbjuder reflektion- och planeringstid, regelbunden fortbildning och många möjligheter till kollegialt lärande med dina arbetskamrater. Delaktighet och inflytande i arbetsmiljöarbetet är också viktigt hos oss.
Vi har tillgång till handledning av specialpedagog i vårt arbete och vi ingår i Tillsammans för varje barn som är ett samarbete mellan Falu kommun och Region Dalarna med syfte att samordna tidiga insatser för barnets bästa.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvaret för utbildningen och undervisningen i förskolan. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Som anställd i förskolan ska du följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag enligt mål och riktlinjer i läroplanen. Du ska även erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.Kvalifikationer
För rollen krävs
• Lärarlegitimation som förskollärare alternativt lärare mot yngre åldrar
• Väl förtrogen med förskolans läroplan
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du engagerad, lyhörd och ansvarsfull. Du är trygg i din ledarroll och har lätt för att samarbeta med kollegor, barn och vårdnadshavare. Engagerad, positiv och utvecklingsorienterad är ord som kännetecknar dig. Vi ser gärna att den som arbetar hos oss är engagerad i sitt eget lärande och har förmågan att omsätta sina kunskaper till läroplanens intentioner för en högre måluppfyllelse för våra förskolebarn.
Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Meriterande kvalifikationer
• Kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärande med hjälp av pedagogisk dokumentation
• Har intresse och erfarenhet av att arbeta med lärmiljöer för att skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande.
• Erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn i behov av stöd
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marie Saros marie.saros@falun.se Jobbnummer
