Förskollärare till förskolan Hattstugan
2025-08-26
Vad erbjuder vi dig?
Vi söker dig som tillsammans med arbetslaget vill och drivs av att leda och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån våra styrdokument.
Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till att utveckla sina förmågor.
Vem är du?
Du är legitimerad förskollärare. Du är strukturerad, motiverad, har analytisk förmåga och hög social kompetens. Tillsammans med arbetslaget vill du vara med och utveckla vår miljö och verksamhet - detta för att utmana våra barn till kreativitet, nyfikenhet, lust till lärande och ömsesidig respekt.
Det är viktigt att du ser dig som en medforskande pedagog med det kompetenta barnet i fokus, där relationen utgör en viktig grund. Stor vikt läggs vid att du är en person som kompletterar vårt arbetslag. Vi förväntar oss att du innehar god samarbetsförmåga gentemot barnen, vårdnadshavare och kollegor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda digitala verktyg som en del i ditt dagliga arbete.
Du är välkommen att söka även om du ännu inte fått din förskollärarlegitimation, tjänsten skrivs då som tidsbegränsad anställning fram tills dess att legitimation uppvisats. Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, https://www.hassleholm.se/download/18.456dad5c1835e02c1bf9c9/1663770393880/Medarbetar-
Publicering sdatum2025-08-26
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Välkommen med din ansökan via extern länk nedan tillsammans med CV och personligt brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För dig med skyddade personuppgifter, kontakta HR-administratör Simon Priebe. Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
På Hattstugans förskola är vår vision att alla ska känna sig trygga, delaktiga och känna gemenskap och glädje. Genom att arbeta med ett relationistiskt förhållningssätt skapar vi trygga gränser och bygger upp goda relationer där allas självkänsla får växa. Vi tar tillvara allas kompetenser genom samarbete och det kollegiala lärandet tar stor plats. Vi skapar miljöer som utmanar alla till att utforska leka och lära.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
