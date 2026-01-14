Förskollärare till förskolan Gullvivan
2026-01-14
Arbetsuppgifter
Förskolan Gullvivan består av sex avdelningar fördelat på två äldrebarnsavdelningar, två mellan- och två yngrebarnsavdelningar. Förskolan ligger på stadsdelen Hovshaga och ingår i förskoleområde Hovshaga som består av fem förskolor. Tillsammans arbetar vi med att utveckla lekresponsiv undervisning där du som förskollärare har en viktig roll. Förskolan präglas av utveckling, engagemang, glädje och lekfullhet. Material och miljö är tillåtande, inspirerande, utvecklande och tillgänglig för alla barn.
Förskolan befinner sig precis som övriga förskolor i en utvecklingsprocess där vår dokumentation i Unikum, vårt systematiska kvalitetsarbete som helhet och den reviderade läroplanen är några exempel på områden som vi arbetar med, vågar ompröva och utvecklar tillsammans.
Hos oss kommer du tillsammans med kollegor arbeta för att ge barnen den bästa starten inom skolväsendet. Du kommer att arbeta med hela barngruppen men också se den enskilda individen. I ditt arbete kommer du att anpassa och utveckla verksamheten efter barnen och erbjuda dem en stimulerande och utvecklande lärmiljö. Du är en medforskande pedagog som utmanar barnen i vardagen genom lek och fantasi. Du kommer även utforma lärandemiljöer utifrån barnens intresse, nyfikenhet och kreativitet kopplat till läroplanen. Som förskollärare är du ansvarig för att tillsammans med dina kollegor planera, dokumentera, utvärdera och analysera arbetet kring barnens utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller i slutet av din förskollärarutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har en medveten tanke kring din roll som förskollärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen.
Du ser och möter barns olika behov utifrån deras olika förutsättningar, du anpassar ditt arbetssätt för att skapa förutsättningar för alla barn till att utvecklas.
Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt och god samarbetsförmåga såväl gentemot kollegor som vårdnadshavare.
