Förskollärare till förskolan Enviken
2026-02-23
Nu söker vi en förskollärare till vårt härliga gäng på förskolan Enviken. En förskola 3 mil utanför Falun med kapacitet på 6 avdelningar.
Barn som upplever utveckling och lärande i sin vardag. Personal som visar engagemang, eget ansvarstagande och kreativitet. En förskola där vi skapar en rolig, trygg och lärorik verksamhet! För att underlätta uppdraget kopplat till läroplanen har pedagogerna på förskolan tagit fram ett årshjul med månadsblad och aktuell forskning, detta för att skapa trygghet och kvalité för dig som pedagog i ditt arbete. Vi har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete på förskolorna. Det mycket täta samarbetet och kunskapsutbytet ser vi som en styrka för både personalen och barnen eftersom det ökar måluppfyllelsen och vi-känslan.
I Svärdsjöområdet samarbetar tre rektorer kring 6 förskolor och pedagogisk omsorg. I vår verksamhet ser vi till att i leken blanda skapande och kreativitet med språk, natur, matematik och teknik tillsammans med barnen.Tillsammans skapar vi en rolig, trygg och lärorik utbildning. Rektorerna och områdets specialpedagog arbetar gemensamt för att stärka förskolans roll och ser till att personalen träffas i nätverk för att diskutera kvalitet och utveckling, samt för att få byta erfarenheter med varandra. Vi satsar på Medkänslans pedagogik/främjande förhållningssätt, ICDP/vägledande samspel, tydliggörande pedagogik och högläsning.
Dina arbetsuppgifter
Uppdragets fokus är att varje barn ska få det de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan. Som förskollärare har du även ett särskilt ansvar och stora möjligheter att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga pedagoger på förskolan.
Vi söker en engagerad och inspirerad person som brinner för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barn i åldrarna 1-6 år. Rent konkret så sker detta bland annat genom: nätverk där vi utbyter kunskap och erfarenheter, ICDP-vägledande samspel, främjande förhållningssätt och förskollärarmöten. Vi vill att du som pedagog sätter barnens intresse i fokus och använder dig av detta i arbetet och att du ser den pedagogiska miljön som ett verktyg i barns lärande. Att ha ett nära samarbete med våra vårdnadshavare är också en viktig del i verksamheten.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Förskollärarexamen/legitimerad lärare mot de yngre åldrarnaDina personliga egenskaper
Som person vill vi att du är lyhörd, ansvarsfull och tycker om att arbeta i team. Vårt arbetssätt bygger mycket på samarbete, engagemang och utveckling och det är därför viktigt att våra pedagoger trivs och passar i den miljön. Vi vill att du ska kunna driva egna projekt och ha egna ansvarsområden och vi ser det därför som en fördel om du är mål- och resultatinriktad, har analytisk förmåga samt är lojal mot organisationen och vårt viktiga uppdrag.
Meriterande kvalifikationer
• Goda datorkunskaper och erfarenhet av att använda datorn som ett arbetsredskap.
• Erfarenhet av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i reflektion med kollegor och barn.
• God kunskap i arbetet med att utveckla språklig och matematisk förmåga med åldrarna 1-6 år.
• Inblick i främjande förhållningssätt/medkänslans pedagogik.
• Ha en god förmåga att skapa en inspirerande miljö som främjar lek och lärande.
• Ha god kunskap och utmärkt förmåga att använda litteratur, för att skapa en språkligt stimulerande miljö.
Anställningsvillkor
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
